The Future Guys komen naar Hoornaar; bekende en nieuwe onderdelen op Fokveedag

vr 9 sep, 09:13

HOORNAAR • Hoornaar is zaterdag 17 september het middelpunt van de streek. Nadat Fokveedag Boerenlandfeest zowel in 2020 als in 2021 vanwege de coronapandemie werd afgelast, is de organisatie nu klaar voor de 108e editie van het grootste agrarische evenement van Midden-Nederland.

Als de weersomstandigheden meewerken, rekent het bestuur op om en nabij de 10.000 bezoekers. En dat zijn lang niet allemaal boeren. Ook burgers en buitenlui kunnen zich op Fokveedag Boerenlandfeest uitstekend vermaken. Onder de bezoekers zijn in elk geval burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden en de Zuid-Hollandse commissaris van de koning, Jaap Smit.

Het is voor het eerst dat de Fokveedag zal plaatsvinden op de derde zaterdag van september, voortaan de vaste datum. Dat is even wennen, maar het bestuur heeft er goed over nagedacht. Een grotere kans op mooi weer en een kleinere kans op coronamaatregelen liggen onder meer aan de verplaatsing ten grondslag.

Rundveekeuring

De rundveekeuring (in 2019 gewonnen door Bons Holsteins Koba 219 van maatschap Bons uit Ottoland) mag dan nog altijd het hart van de Fokveedag vormen, de toevoeging Boerenlandfeest staat er niet voor niks. Er is véél meer te beleven dan het voorbrengen van koeien in de ring.

Er zullen ongeveer 125 zwartebonte en een kleine 30 roodbonte koeien worden gekeurd. Voor de ‘keuring gewoon’ zijn 30 koeien ingeschreven. De inzenders van het rundvee zijn grofweg afkomstig uit de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, West Betuwe, Krimpenerwaard en het Land van Heusden en Altena.

Deels overdekt

Het evenemententerrein aan de Dorpsweg in Hoornaar is in totaal bijna zeven hectare groot, waarvan circa 6000 vierkante meter overdekt is. Eén van de trekpleisters is de warenmarkt, die grotendeels is volgeboekt. Daarnaast staan er zo’n 75 standhouders, variërend van mechanisatiebedrijven tot makelaars en van verzekeringsmaatschappij tot voerleveranciers.

Pauzeprogramma

Wie Fokveedag Boerenlandfeest zegt, zegt in één adem ook: middagpauzeprogramma. Geen wonder, want spektakel is jaarlijks gegarandeerd. Ook in 2022 weer. Tussen 12.00 en 13.15 uur krijgt het publiek drie optredens voorgeschoteld.

Van ‘eigen bodem’: een optreden van HC Giessenlanderij. Het carrouselteam van Giessenlanderij, bestaande uit 20 ruiters en amazones, zal een wervelende show geven.

Ook te gast in Hoornaar: Marcel van Bruggen uit Varik. Hij is met zijn hengstenhouderij gespecialiseerd in het keuringsklaar maken van hengsten en merries. Tijdens het middagpauzeprogramma zal een aantal van zijn paarden zowel aan de hand als onder het zadel te zien zijn.

Trickridingteam

Grootste trekpleister is Trickridingteam ‘The Future Guys’. Het is niet de eerste keer dat het team, onder leiding van Jan en Arthur van Osch, de Fokveedag aandoet. Het publiek weet: spektakel gegarandeerd. Zes jongelui halen op speciaal hiervoor getrainde westernpaarden in een razendsnel tempo de meest adembenemende stunts uit. De show wordt volledig in Amerikaanse stijl gegeven. The Future Guys treden in heel Europa op en waren al te bewonderen in onder andere Madrid, Milaan, Berlijn, Brussel en München. Maar zaterdag 17 september dus andermaal in Hoornaar.

Streektent

Midden in de Streektent liggen de goudgele kazen te glanzen. Naast de kaas zijn ook vele andere verse, regionale producten te vinden in de Streektent.

Een aanrader is de Streeklunch. Je kunt in de Streektent je eigen lunch samenstellen met heerlijke streekproducten: broodjes, kaas, vlees, sap, hapjes, koffie, ijs, enzovoort. In de Streektent zijn strippenkaarten te koop waarmee je langs de kramen kunt gaan en de lekkerste hapjes voor je lunch kunt kiezen. De strippenkaart kost 5 euro en is te koop in de Streektent. Kun je niet wachten? Koop je strippenkaart dan bij de voorverkoopadressen of bestel hem via: streektentfokveedag@gmail.com.

Fien & Teun

En wat is de Fokveedag zonder Fien & Teun? Om 13.30 uur verzorgen zij een optreden in de Streektent. Vervolgens sluiten zij af met een Meet & Greet.

Voor de muzikale noot zorgt De Bend uit Giessen-Oudekerk.

Boerenkaas

Een Fokveedag Boerenlandfeest zonder kaas is geen Fokveedag. En dus zal de kaascommissie weer prominent aanwezig zijn op zaterdag 17 september in Hoornaar.

De kazen worden vrijdag 16 september van 10:00 tot 12:00 uur gekeurd in Het Bruisend Hart in Hoornaar. Dit gebeurt door keurmeesters van de Bond van Boerderij en Zuivel. Op de Fokveedag zelf is de kaascommissie te vinden in de streektent.

En verder zijn er:

• Landbouwmachines

• Voorlichtingsstands

• Presentatie van geiten- en schapenrassen.

• Premiekeuring fokvereniging Meerkerk en Omstreken (Shetlandpony’s)

• Kinderplein

• Oude tractoren en werktuigen van De Lange Slag

• Veiligheidsmarkt gemeente Molenlanden met onder andere een Ondermijningsbus

Info

De 108e Fokveedag Boerenlandfeest wordt op zaterdag 17 september gehouden in Hoornaar en duurt van 09.00 tot 16.00 uur. De entreeprijs bedraagt 12,50 euro (vanaf dertien jaar); kinderen tot en met twaalf jaar hebben gratis toegang. Aan de kassa’s kan worden gepind.

Parkeren is gratis. Volg de bebording.

