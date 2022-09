Wachtlijsten voor huishoudelijke ondersteuning in Molenlanden

vr 9 sep, 07:53

MOLENLANDEN • Op een wachtlijst komen omdat je huishoudelijke ondersteuning nodig hebt; het is sinds kort de praktijk in de gemeente Molenlanden. Daarnaast is het de vraag of de 730 inwoners die hier al gebruik van maken evenveel steun kunnen blijven ontvangen.

Dat laat wethouder Piet Vat in een raadsinformatiebrief weten aan de gemeenteraad. ‘Er is een structureel tekort aan hulpen ontstaan bij alle twaalf aanbieders van huishoudelijke ondersteuning, die door Gorinchem en Molenlanden zijn gecontracteerd’, schrijft hij. ‘Hierdoor kunnen zij noodgedwongen nauwelijks tot geen nieuwe cliënten aannemen.’

Een probleem dat landelijk speelt, maar dat totnogtoe Molenlanden niet had geraak. ‘Met uitzondering misschien van de vakantie, waarin het voor aanbieders altijd een uitdaging is om de roosters rond te krijgen.’

Vergrijzing

Wethouder Vat wijst als oorzaken op de krappe arbeidsmarkt, waardoor het voor de aanbieders heel moeilijk is om medewerkers te vinden en om degenen die er werken binnenboord te houden. Ook neemt het aantal cliënten toe, onder meer door de vergrijzing.

In de praktijk betekent het dat inwoners die voor het eerst in aanmerking komen voor huishoudelijke ondersteuning, op dit moment niet direct deze hulp krijgen. ‘Hierdoor zien wij wachtlijsten ontstaan. Voor de huidige 730 cliënten in Molenlanden is het de vraag of zij evenveel huishoudelijke ondersteuning kunnen blijven ontvangen.’

Oplossingen

Het gemeentebestuur is bezig om de gevolgen hiervan en mogelijke oplossingen in kaart te brengen. ‘Hiervoor zijn wij in gesprek met onze aanbieders. U zult begrijpen dat elke oplossing kan leiden tot ongemakken. Aanbieders zijn volop bezig met de werving van nieuw personeel. Dit kan helaas niet op korte termijn worden opgelost.’