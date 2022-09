• De natuurspeeltuin in Langerak.

Wethouder en kinderen openen nieuwe natuurspeeltuin in Langerak-Zuid

vr 9 sep, 07:44

LANGERAK• In Langerak opende wethouder Arco Bikker en een aantal kinderen woensdag de nieuwe natuurspeeltuin.

De speeltuin ligt aan de Wouter van Langherakelaan in deze nieuwbouwwijk. Inwoners van de wijk en toekomstige bewoners van de nieuwe woningen kwamen met hun kinderen een kijkje nemen. Wethouder Arco Bikker was aanwezig om de speeltuin samen met de kinderen feestelijk te openen.

De speeltuin is in samenspraak met omwonenden ontwikkeld. Bewoners van de wijk en het nieuwe woonveld konden deelnemen in een werkgroep. nDe gemeente heeft samen met deze werkgroep de speeltuin vorm gegeven. “Heel fijn dat de kinderen hier nu kunnen spelen en nieuwe vriendjes en vriendinnetjes kunnen maken. Je ziet de wijk tot leven komen”, reageert een inwoner van de wijk.

Natuurlijk spelen

‘Dankzij de Klankbordgroep Nieuwpoort-Langerak werd het ontwerp nog fraaier’, stelt de gemeente in een persbericht. ‘De klankbordgroep heeft een cheque gedoneerd, waardoor een extra speeltoestel kon worden geplaatst.’

Mede door de samenwerking met de omwonenden is er volgens het gemeentebestuur een natuurspeeltuin gerealiseerd, die past in het polderlandschap. In het najaar worden de bomen en struiken geplant.