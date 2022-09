update

Stinkdier opnieuw gesignaleerd, Dierenambulance wil dier vangen

8 sep, 16:37

KINDERDIJK • Het witte stinkdier, dat woensdagavond 7 september gesignaleerd werd nabij de molens van Kinderdijk, zal naar alle waarschijnlijkheid gevangen gaan worden.

“Het is een exoot, hij hoort hier niet thuis en ik ben er vrijwel zeker van dat hij hier niet gaat overleven”, vertelt Ed van Boheemen van de Natuur- en Vogelwacht, die als een van de eersten ervan hoorde dat het opvallende dier gespot was in zijn omgeving.

Ed gaat ervan uit dat het dier ontsnapt is of losgelaten door iemand die niet meer voor het dier kon of wilde zorgen.

Vangen

Dierenambulance Vianen, die zieke of gewonde dieren en inheemse dieren vangt in de gemeente Molenlanden, wil het stinkdier graag vangen.

“We weten niet of het dier schadelijk of gevaarlijk is, maar het hoort hier niet. Daarom moet-ie weg”, vertelt een medewerkster van de Dierenambulance.

“We hopen dat we nog meer zichtmeldingen krijgen en eventueel een vangkooi kunnen plaatsen”, vervolgt ze. “Alleen kan dit niet op openbaar terrein in verband met diefstal.”