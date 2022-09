Minke Hakkesteegt en Patrick den Toom winnen de eerste prijs ‘Top Restoration Award 2022’

GORINCHEM • Restaurateurs Minke Hakkesteegt en Patrick den Toom van Avelingen Restorations uit Gorinchem hebben de eerste prijs ‘Top Restoration Award 2022’ gewonnen.

Ze ontvingen de prijs tijdens het evenement Concours d’Elegance in de paleistuin van Soestdijk.

Bezoekers

Duizenden bezoekers hebben volop genoten van de prachtige auto’s uit het verleden. De paleistuinen leenden zich hier bijzonder goed voor. Onder de vele mooie oldtimers was, de door het Louwman Museum meegebrachte Ferrari van Prins Bernhard, te bewonderen.

Naast de diverse shows die werden gehouden en de eigenaren van de prachtige wagens, presenteerden zich ook restaurateurs om hun eindproduct te tonen.

Liefhebbers

Minke en Patrick zijn onder de liefhebbers van oldtimers geen onbekenden. Sinds het Concours d’Eligance 2022 werd door een deskundige jury duidelijk gemaakt dat de wagens bij de twee ondernemers in juiste en goede handen zijn. De eerste prijs ‘Top Restoration Award 2022’ is mee naar Gorinchem gegaan. Voor Minke en Patrick een geweldige beloning voor hun werk en de liefde voor oude auto’s. Ze hadden de Lincoln van 1930, waaraan ze lang hebben gewerkt, mee naar Soestdijk.

Klassiek bloed

Patrick: “We hebben beiden ‘klassiek bloed’, dat maakt het zo mooi samen. Ik heb het virus van mijn vader. Vanaf mijn twaalfde hielp ik mijn vader al met het restaureren.” Patrick heeft veel praktijkervaring in carrosseriebouw en plaatwerk. “Zelf gebruik ik authentieke gereedschappen. Wij zijn blij met deze waardering, en de aantekening dat we ons ook restaurateurs ‘overall’ mogen noemen.” Minke heeft 30 jaar ervaring met jaguars en is gespecialiseerd in de techniek.

Bij Avelingen Restorations worden alle merken niet alleen gerestaureerd, maar ook zijn veel oldtimers er in onderhoud. Patrick die in Haaften woont en Minke die in Sleeuwijk woont, mochten ook thuis veel felicitaties in ontvangst nemen. Voor meer foto’s en info: www.avelingenrestorations.nl