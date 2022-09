Hulpverleners zien toename stress door geldzorgen

1 uur geleden

Algemeen 115 keer gelezen

REGIO • Hulpverleners zien de stress als gevolg van geldzorgen bij hun cliënten toenemen. ‘We weten niet waar het eindigt, hoe lang gaat dit nog door?’

Margriet Cretier, schulddienstverlener van Avres, en Marieke Kool, sociaal werker bij de gemeente Molenlanden, maken zich zorgen over de komende winter. “Afgelopen voorjaar waren er al cliënten die hun kachel alleen ’s avonds aanzetten”, vertelt Marieke. “Als ik er op huisbezoek kwam, was het er koud.” Margriet: “De overheid heeft een campagne om mensen aan te moedigen minder te stoken en korter te douchen, maar wie krap zit heeft dat allang zelf bedacht.”

Tweede baan

Bij het sociaal team Molenlanden is nog nauwelijks sprake van nieuwe aanmeldingen. “Maar bij cliënten zie ik de stress toenemen”, zegt Marieke. “Ik was pas bij iemand die zei dat het aflopen van haar energiecontract als een zwaard van Damocles boven haar hoofd hangt. Ze overwoog kostgeld aan haar zoon te gaan vragen, wat ze eigenlijk niet wil. Ze gaat alle supermarkten langs voor de aanbiedingen en is meer gaan werken. Bij een ander gezin heeft de man er een tweede baan bijgenomen, wat nieuwe druk oplevert.”

Slechter slapen

Margriet: “Bij Avres zijn er wel nieuwe aanmeldingen en we verwachten er de komende periode nog meer, vooral uit de middengroep.” De impact is groot, weet ze. “Mensen met geldzorgen slapen slechter, hebben een korter lontje. Vroeger werd gedacht dat mensen niet gemotiveerd waren om uit schulden te komen, maar tegenwoordig weten we dat stress een aanslag doet op je doen- en denkvermogen; je kunt niet meer voor de lange termijn denken.” Marieke knikt. “Het is geen onwil, maar onmacht. Daar houden we rekening mee.” Margriet: “We kijken wat iemand kan en hoe we kunnen ondersteunen. Avres en sociaal team werken daarbij samen.”

Vicieuze cirkel

Mensen komen soms in een vicieuze cirkel terecht, merken Marieke en Margriet. “Mensen zijn bezorgd omdat ze de brandstof voor de autorit naar hun werk nog nauwelijks kunnen betalen”, zegt Margriet. “Die zorgen kunnen leiden tot ziekzijn, het kwijtraken van een baan. Vroeger was het beeld: je hebt een gat in je hand, eigen schuld, dikke bult. Maar het komt vaak door omstandigheden.”

Ingewikkeld

“Voor mensen met een laag inkomen bestaan er diverse regelingen”, zegt Marieke. “Maar de groep daarboven die daarop geen aanspraak kan maken komt ook in de problemen en werkt zich drie slagen in de rondte.” Margriet: “Daarbij komt dat inkomensondersteunende maatregelen ingewikkeld zijn. Bij het aanvragen kunnen mensen hulp krijgen. Soms zijn mensen daar huiverig voor omdat ze een keer iets terug moesten betalen.”

Hulp vragen

Marieke en Margriet raden mensen aan om in een vroeg stadium hulp te vragen. Marieke: “Ook als je nog maar een paar achterstanden hebt.” Margriet: “Contact is vrijblijvend. Het kan ook preventief, bijvoorbeeld als je inkomen is gedaald. Wij kijken of je recht hebt op inkomensondersteunende regelingen.”

Bespreekbaar maken

Erover praten is hoe dan ook goed. “Maak het bespreekbaar in je gezin”, zegt Marieke. “Kinderen kunnen best met creatieve ideeën komen als het gaat over energiebesparing. Praat er in ieder geval met iemand over, van de kerk of familie. Ga het niet in je eentje dragen.” Margriet: “We horen van mensen dat het lucht geeft als ze het gedeeld hebben.”

Vertrouwen

Ze gaan het drukker krijgen, daar zijn ze zeker van. Margriet: ““Regelgeving is ingewikkeld, besluitvorming soms stroperig. Wij kunnen mensen daarbij ondersteunen. Vaak wordt gedacht dat mensen zelfredzaam zijn, maar mensen kunnen het niet meer. Je moet zo alert zijn, dat heeft niks te maken met je opleidingsniveau. Wat ook meespeelt: mensen vragen soms geen hulp omdat het vertrouwen in de overheid niet groot meer is. Of ze hebben verkeerde informatie gekregen, bijvoorbeeld dat je gelijk je auto moet wegdoen als je schulddienstverlening van Avres inschakelt. Dat is niet zo.”

Marieke: “Soms vinden mensen het niet fijn als we bij hen thuis komen. Dan kunnen we ook op een andere locatie afspreken.”

De gemeenteraad van Molenlanden vergadert op dinsdag 20 september over het onderwerp ‘maatregelen armoedebestrijding’.

Hulp van professionals

Inwoners van Molenlanden kunnen via het Sociaal Loket verder geholpen worden. Ook kunnen zij terecht bij De Sociale Basis (sociale raadslieden) als zij niet weten waar ze recht op hebben en de weg niet meer weten. Mensen kunnen hun vraag telefonisch stellen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur via 088 12 37 011 of 06 25 34 63 71.

E-mail: mailen kan naar sociaal.raadslieden@meevivenz.nl.

Spreekuur: een afspraak maken voor het spreekuur kan op maandagochtend van 9.00 tot 12.30 uur. De sociaal raadslieden zijn om de week bereikbaar in: Giessenburg (oneven week): Gezondheidscentrum, Kastanjeplein 1 en Groot-Ammers (even week): Servicepunt, Voorstraat 88 (ingang via achterzijde).



Marieke en Margriet zijn bereikbaar via het sociaal loket ( 088 - 75 15 100) of aanmelden via de site (www.molenlanden.nl/hulp-en-ondersteuning). Mailen kan ook. mcretier@avres.nl en marieke.kool@sociaalmolenlanden.nl In oktober start er bij Avres een budgetcursus. Voor meer informatie: https://www.avres.nl/budgetcursus