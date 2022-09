Zonnebloem zorgt in De Vijverhof voor virtuele boottocht over de Lek

8 sep, 07:25

Algemeen 133 keer gelezen

NIEUWPOORT • Tijdens de Zonnebloemmiddag, afgelopen woensdag in de Vijverhof in Nieuwpoort, maakten de aanwezigen een virtuele boottocht over de Lek van Culemborg naar Rotterdam.

Tijdens deze tocht werden ook de verschillende veerdiensten aangedaan.