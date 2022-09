Heel apart: wit stinkdier gezien in Kinderdijk

7 sep, 21:21

Algemeen

KINDERDIJK • De molenaars keken woensdag 7 september raar op toen ze een dier zagen wat veel leek op een wit stinkdier.

Ed van Boheemen van de Natuur- en Vogelwacht gaat ervan uit dat het inderdaad om een stinkdier gaat. Mogelijk is het dier ontsnapt of gedumpt in het natuurgebied nabij de molens.