Vakantiepark Molenwaard genomineerd voor Entree Award

7 sep, 16:24

OTTOLAND • Vakantiepark Molenwaard is genomineerd voor de Entree Award in de categorie ‘Best New Holiday Concept’. Een prijs die jaarlijks uitgereikt wordt aan de meest unieke, kwalitatieve en mooie restaurants, hotels, cocktailbars en hospitality-projecten die het afgelopen jaar in Nederland openden of volledig gerestyled zijn.

Komende tijd zal de jury van de Entree Awards langsgaan bij alle genomineerden en hen beoordelen op verschillende criteria. In de categorie waar Vakantiepark Molenwaard voor genomineerd is, Best New Holiday Concept, zal gekeken worden naar concept, faciliteiten, design, duurzaamheid, food & beverage en ondernemerschap.

In de categorie ‘Best New Holiday Concept’ neemt Vakantiepark Molenwaard het op tegen vier andere genomineerden, namelijk Brinckerduyn, Dormio Resort, Mölke en TinyParks.

Nieuwe generatie

Het gaat daarbij om zowel parken van individuele ondernemers als om parken van grote spelers. Een nieuwe generatie vakantieparken met oog voor aspecten zoals design, duurzaamheid en die zich richten op nieuwe doelgroepen en wensen van deze tijd.

Alle genomineerden zijn jaarrond open, volledig nieuw óf gerestyled en een toevoeging op het bestaande leisure-segment.

De Entree Awards 2022 kent in totaal elf categorieën, waarin 54 bedrijven door heel Nederland zijn genomineerd. Op 28 november zal tijdens een feestelijke uitreiking bekend worden gemaakt wie de Entree Awards hebben gewonnen.