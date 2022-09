ingezonden mededeling

Waar moet ik op letten bij een wijnproeverij?

Wijn is één van de meest chique dranken die er gedronken wordt. Elk type wijn worden ook geserveerd bij een specifiek gerecht. Zo kun je rode wijn er heel goed combineren met kalfsvlees in Italiaanse gerechten en kun je witte wijn het beste serveren bij kip, varken, schaaldieren en andere lichte gerechten.

Als jij een fan bent van mij dan kan het heel leuk zijn om een keer een wijnproeverij te bezoeken. hier kun je namelijk verschillende soorten Wijnen proeven en misschien kom je een nieuwe favoriete tegen. Ben je nog nooit naar de wijnproeverij geweest? Dan zijn er enkele zaken waar je op moet letten. Wil jij weten waar je op moet letten wanneer je naar de wijnproeverij gaat? Lees dan snel verder.

Kies topwijnen uit om te proeven

Wanneer je naar een wijnproeverij gaat is het goed om op te letten op welke waren topwijnen zijn. Heb je geen idee welke deze Wijnen zijn? Dan is het een echte aanrader om aix te proeven. Dit is namelijk een van de populairste wijnen uit in Frankrijk. Het is een rosé wijn je zal laten denken aan de zomer. Het is een rosé wijn als geen ander. Het heeft namelijk de perfecte balans tussen zuur en de frisse, maar zoete smaak van verschillende rode fruitsoorten. Als je deze wijn dus gaat proeven is het uiterst belangrijk dat je eerst goed naar de inhoud van het glas kijkt. Houdt het tegelijkertijd tegen een natuurlijke achtergrond. Hierdoor kun je meteen zien hoe oud de wijn is en welke druiven er gebruikt zijn.

Proef wijn op de juiste manier

Als jij fan van de rosé bent dan is het mip rose ook een echte aanrader. Wanneer jij je glas krijgt wals je glas dan eerst. Zorg ervoor dat je glas niet helemaal gevuld is en dat je ronddraaiende bewegingen met het glas kunt maken. Vervolgens is het belangrijk dat je de aroma van de wijn tot je opneemt door het even kort en krachtig te ruiken. Als je dan echt goed wilt proeven dan moet je de wijn slurpen en niet in een keer opdrinken. Houd de wijn even in je mond en slik het daarna rustig door. Vergeet niet je mening over de wijn te geven. Kortom, wanneer naar de wijnproeverij gaat is het belangrijk om de wijn zo goed mogelijk te proeven. Dit is ook waar je dan goed op moet letten. Houd de wijn tegen een natuurlijke achtergrond zodat je kunt zien hoe oud de wijn is en welke drijven gebruikt zijn. Zorg ervoor dat je glas niet volledig gevuld is en dat je je wijn even kort en krachtig ruikt. Neem daarna een slok en slik het langzaam door.