Waterschap Rivierenland start met baggeren rond Giessenburg en Hardinxveld-Giessendam

7 sep, 09:00

Algemeen 889 keer gelezen

ALBLASSERWAARD • Van september tot half maart voert Waterschap Rivierenland baggerwerkzaamheden uit in de Alblasserwaard, in de omgeving van Hardinxveld en Giessenburg. Door middel van baggeren wordt zo’n 110.000 kuub slib op de bodem van de watergangen verwijderd.

Dit maakt de watergangen behalve schoner ook dieper, stelt het waterschap: ‘Hierdoor ontstaat meer ruimte om bij zware regenbuien het water op te vangen en af te voeren en zo voorkomen we wateroverlast. De schonere watergangen leveren bovendien een positieve bijdrage aan het leven in en om het water.’

Voorafgaand aan de werkzaamheden is de milieuhygiënische kwaliteit van de baggerspecie bepaald door het instituut voor wateronderzoek en advies Aquon. Dit gebeurt door kleine hoeveelheden baggerspecie uit elke watergang te onderzoeken in een laboratorium.

Afzetmogelijkheden

Hieruit blijkt welke stoffen in de baggerspecie voorkomen. ‘Voor de baggerspecie in dit gebied is vastgesteld dat de kwaliteit relatief schoon is. Afhankelijk van de kwaliteit en de mogelijkheden ter plaatse, zijn een aantal afzetmogelijkheden voor de baggerspecie:

* Verspreiden op de kant: Dit is de eerste keuze. Watergangen worden gebaggerd met behulp van een hydraulische graafmachine, welke de baggerspecie direct op de gronden naast de watergang verspreidt. Eigenaren van gronden naast deze watergangen hebben hiervoor een gedoog- en ontvangstplicht, dit is geregeld in de Waterwet(externe link).

* Afvoeren ruimtelijk niet-verspreidbare baggerspecie: in geval de baggerspecie op basis van de kwaliteit wel verspreidbaar is, maar deze vanwege ruimtegebrek niet op de percelen naast de watergang kan worden verspreid, bijvoorbeeld omdat er woningen in de weg staan, spreken we van Ruimtelijk-Niet-Verspreidbare (RNV) baggerspecie. De meeste van deze baggerspecie wordt met behulp van vrachtauto’s naar een speciaal voor dat doel ingericht weilanddepot gebracht in beheer van Grondbank GMG aan de Klokbekerweg te Ottoland.

* Afvoeren kwalitatief niet-verspreidbare baggerspecie: in geval de baggerspecie kwalitatief niet verspreidbaar is, mag deze niet verspreid worden op de gronden naast de te baggeren watergangen of in een weilanddepot gebracht worden. De baggerspecie wordt afgevoerd naar een vergunde be- of verwerker.