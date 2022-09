CDA stelt vragen over noodzaak 24-uursbeveiliging opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen in Groot-Ammers

7 sep, 08:49

Algemeen

MOLENLANDEN • Is het nodig om een 24-uursbeveiliging in te stellen bij de nieuwe opvanglocatie van vluchtelingen uit Oekraïne in Groot-Ammers? Die vraag stelt het CDA aan het college van Molenlanden.

‘Welke risico’s ziet u op grond waarvan die 24-uursbeveiliging noodzakelijk is en wie zijn degenen die risico lopen? Is dure beveiliging wel nodig?’

Daarnaast verwijst het CDA naar een uitspraak van het College van de Rechten van de Mens dat het opvangen van alleen Oekraïners een vorm van discriminatie is. ‘Wat doen we als blijkt dat we niet uitsluitend Oekraïners mogen opvangen aan de Wilgeweg? Sluiten we dan de locatie, of vangen we dan ook andere vluchtelingen op?’