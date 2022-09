Officiële opening en open huis nieuw gezondheidscentrum in Noordeloos

7 sep, 08:37

NOORDELOOS • Een uitgebreid aanbod aan eerstelijnszorg komt samen in het nieuwe gezondheidscentrum in Noordeloos. Zaterdag 17 september is de officiële opening. Belangstellenden zijn van 13.15 tot 16.00 uur welkom tijdens een open huis.

De apotheekhoudende huisartsenpraktijk van Marleen Kruithof, thuiszorg van Buurtzorg, fysiotherapeuten van PhysioFit, Verloskundigenpraktijk Alblasserwaard-Oost en een prikpost voor bloedprikken; het nieuwe pand biedt al deze zorgaanbieders onderdak.

Een groot voordeel, benadrukt huisarts Marleen Kruithof tijdens de rondleiding die ze geeft. “We werken nauw met elkaar samen. Het is dan ideaal om gewoon bij elkaar binnen te komen lopen of als je elkaar tegenkomt in de kantine even wat te bespreken. Dat heeft een grote meerwaarde.”

Het volledige interview staat deze week in Het Kontakt.