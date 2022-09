Nog enkele plekken beschikbaar bij klassiekerrally Riverside Car Classic

6 sep, 09:58

DRECHTSTEDEN • Wie deel wil nemen aan dé klassiekerrally in de Drechtsteden, kan zich tot uiterlijk zondag 11 september 18.00 uur inschrijven.

Met de einddatum van de inschrijving in zicht, zijn er nog acht (8) plekken beschikbaar om in te schrijven. Het beperkte aantal beschikbare plekken wordt verdeeld volgens het gezegde ‘wie het eerst komt, wie …’. “Momenteel hebben zich 35 auto’s van liefst 23 merken ingeschreven. De variatie is dus heel groot. Daar zijn wij als organisatie zeer blij mee!”

“Deze editie van de Riverside Car Classic is mede bedoeld als historische ode aan het 75-jarig bestaan van onze partner Ames”, aldus organisator Harry Eskes. “We sluiten met de start aan bij het jubileumweekend van Ames. Des te verheugder zijn we dat we wéér meer verschillende merken hebben dan vorig; dit keer 23 automerken maar liefst!”

Mede-organisator Stefan de Kreek: “De voorbereidingen lopen en waar nodig hebben we de vergunningen resp. toestemmingen om door bepaalde gebieden te mogen rijden. Het belooft echt weer een bijzondere Riverside te worden. Uiteraard langs veel water!”

De start is op zaterdag 8 oktober om 9.30 uur op de parkeerplaats bij Ames. Rijd je niet mee, dan kun je – vanzelfsprekend – gratis komen kijken naar 35 (of meer) klassiekers en youngtimers. Rond 16.15 uur zullen de eerste auto’s daar weer terugkeren. De dag leidt de deelnemers langs mooie plekken, met een verzorgde lunch op een verrassende plek. Inschrijven voor de laatste plekken kan tot zondag 11 september 18.00 uur via www.car2business.nl/inschrijfformulier.