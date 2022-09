Paul de Graaf uit Giessenburg gaat voor CliniClowns naar de top van de Kilimanjaro

6 sep, 09:51

GIESSENBURG • Na maanden van voorbereiding was het onlangs zover: Paul de Graaf uit Giessenburg stapte met zijn dochter in het vliegtuig naar Tanzania om samen de Kilimanjaro te beklimmen. Met dit avontuur haalde hij voor CliniClowns 2.000 euro op.

Op dag zes begonnen Paul en dochter Simone aan de toppoging. Dit was meteen ook de zwaarste dag, door de lage luchtdruk, de kou en de lange route. Na zo’n zeven uur klimmen kwam het bord op de Uhuru Peak in zicht. Paul: “Dan weet je, we hebben het gewoon gehaald! Een heel bijzonder moment.”

Paul besloot deze uitdaging aan te gaan voor CliniClowns. “Mijn twee kleindochters hebben een onbezorgd leven en dat gun ik ieder kind. CliniClowns maakt dat zieke kinderen even vergeten dat ze ziek zijn, dat ze weer kunnen lachen en vrolijk zijn. Dat vind ik heel mooi, dus daar wilde ik mij graag voor inzetten.”

Donaties van familie, vrienden en collega’s zorgden ervoor dat Paul een bedrag wist op te halen van 2.000 euro.