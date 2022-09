Vernieuwde stadswandeling en informatiemarkt Ameide

6 sep, 09:06

Algemeen 531 keer gelezen

AMEIDE • De Historische Vereniging Ameide-Tienhoven werkt op zaterdag 10 september weer mee aan de Open Monumentendag.

Op deze dag presenteren zij de flyer van de vernieuwde stadwandeling door het historisch stadshart van Ameide en langs de Lek. Door middel van het scannen van de QR-code stappen deelnemers in het verleden van Ameide en Tienhoven aan de Lek. De route leidt langs 24 gemeente- en rijksmonumenten en worden via de app toegelicht. Enkele van deze monumenten zijn zaterdag 10 september geopend voor publiek. Onder andere het voormalig raadhuis op de Dam, het voormalige gemeenlandshuis op de Voorstraat en het smeedijzeren toegangshek van het vroegere Slot Herlaar zijn te bezichtigen. Voor actuele informatie en openingstijden: www.ameide-tienhoven.nl.

In het oude stadhuis van Ameide (geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur) ligt de uitgebreide verzameling geboorte-, huwelijks- en rouwkaarten en oude foto’s ter inzage. Wie zelf nog oude kaarten of foto’s heeft liggen, mag die meenemen. Wellicht een welkome aanvulling op het bestand.

Ook organiseert de Historische Vereniging Ameide-Tienhoven een informatiemarkt ‘Verduurzamen van uw Monument’. In het Klimaatakkoord (2019) is afgesproken dat in Nederland over 30 jaar alle woningen en gebouwen van het aardgas af zijn. De gemeente Vijfheerenlanden gaat dit wijkgericht aanpakken. Het uitgangspunt hierbij is dat de kosten worden ‘terugbetaald’ uit de opbrengsten van de lagere energierekening. Bij monumenten is het zoeken naar een slimme balans tussen monumentale waarden en duurzaamheid. Monument-eigenaren worden geholpen met onder andere subsidies, financieringen en advies. Verduurzamen van een monument zal bijna altijd maatwerk zijn. Dan is het prettig als hiervoor plaatselijke deskundigheid kan worden ingeroepen bij lokale ondernemers en de gemeente.

Daarom organiseert de Historische Vereniging Ameide-Tienhoven een informatiemarkt voor eigenaars en bewoners van een monument.

De informatie wordt van 14.00 uur tot 16.00 uur gehouden op de Dam (bij slecht weer in het oude Stadhuis) in Ameide. Er zijn vertegenwoordigers aanwezig van de gemeente Vijfheerenlanden, Koninklijke Woudenberg, Bouwbedrijf Mulckhuijse en Stichting Ameide Duurzaam. Als eigenaar of bewoner van een monument kan men informatie inwinnen en zich laten adviseren over onder andere regelgeving, subsidie, financiering, onderhoud en restauratie, isolatie, hergebruik materialen en biobased bouwen.