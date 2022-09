• De JOP in Lexmond bij de start drie jaar geleden.

Jarige JOP viert driejarig bestaan in Lexmond

6 sep, 08:08

LEXMOND • Volgende week bestaat de JOP in Lexmond alweer drie jaar. Daarom trakteert Stichting Lexmond ontmoet en doet de op dinsdag 13 september aanwezige bezoekers op wat lekkers.

In diezelfde week worden ook de groepen 7 en 8 van de Brede School bezocht om de kinderen op een ijsje te trakteren.

Ook organiseert de stichting op zaterdag 5 november weer een lunch voor Lexmondse 65-plussers. Meer informatie hierover volgt later.

Kinderen die op 5 november een open podium bijdrage willen leveren kunnen contact opnemen met Wolter Dijkstra via 06-57679050 of via wolter.dijkstra@gro-up.nl.