Workshop glasfusen in Meerkerk door Aart de Gans

5 sep, 14:20

MEERKERK • Op 24 september geeft Aart de Gans een workshop glasfusen in zijn atelier in Meerkerk.

Aanvang is om 10.00 uur met een kopje koffie en met Aart de Gans, die na een korte inleiding de basisbeginselen van het werken met glas zal aanleren. Daarna gaan deelnemers onder leiding van Aart aan de slag met een werkstuk. Dit kan een hanger, oorbellen of ring zijn, maar iets anders kan overlegd worden.

Tussen de middag is er een pauze voor de (zelf meegebrachte) lunch. De workshop is rond 15.30 uur afgelopen.

Aart zorgt dat er die dag voldoende glas en gereedschap is, waarmee men één of meerder objecten kan maken. Deze werkstukken moeten in de oven of ‘hotpot’ versmelten en daarna afkoelen.

De kosten bedragen 15 euro voor leden van Goed Gezien – Goed Bekeken en 25 euro voor niet-leden. Vriendelijk verzoek om het bedrag vóór 24 september over te maken op rekeningnummer NL77 RABO 01541.85.019 t.n.v. Goed Gezien – Goed Bekeken ovv workshop glasfusen. Koffie/thee is deze dag inbegrepen.

Er is plaats voor maximaal 5 personen. Bij meer aanmeldingen kan een tweede datum gepland worden. Reserveren kan via de contactpagina op de website www.goedgezien-goedbekeken.nl.