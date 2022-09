Kees Terlouw verzorgt lezing over India in Museon

5 sep, 13:56

VIANEN/GROOT-AMMERS/DEN HAAG • Kees Terlouw uit Vianen heeft opnieuw een uitnodiging ontvangen voor een lezing in het Museon in Den Haag. Dit keer gaat het over de reizen die hij samen met Jan Verheij uit Groot-Ammers door India gemaakt heeft.

Kees: “Een lezing te mogen geven in het Museon in Den Haag is een hele eer, tevens is de presentatiemogelijkheid zeer bijzonder, de digitale fotoserie wordt vertoond op een projectiescherm van negen bij vier meter.”

Voor meer informatie: www.oneplanet.nl.