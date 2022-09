Volop (race)plezier bij drukbezochte Poldercross Bleskensgraaf

3 sep, 16:42

BLESKENSGRAAF • De tribunes hadden twee keer zo groot kunnen zijn en dan nog hadden ze vol gezeten; over belangstelling had Polder Cross Bleskensgraaf dit weekend niet te klagen.

Vele honderden bezoekers kwamen af op de races aan de Melkweg, dat vrijdag en zaterdag even omgevormd werd tot Zandvoort in de Alblasserwaard. Daarnaast was er vrijdagavond een grootse lasershow voor het hele dorp, aangeboden door oranjevereniging Oranje Boven.