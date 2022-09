Albert Heijn brengt historisch verzamelalbum Giessenburg en Schelluinen uit

GIESSENBURG • Uit handen van Remon de Kreij van supermarkt Albert Heijn in Giessenburg nam burgemeester Theo Segers vrijdag een nieuw verzamelalbum in ontvangst, dat geheel in het teken staat van de geschiedenis van Giessenburg en Schelluinen.

Tot halverwege november kunnen klanten bij de Albert Heijn sparen voor plaatjes om het album ‘Giessenburg en Schelluinen, dorpen met historie’ aan te vullen met historische afbeeldingen. De Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen heeft het afgelopen jaar veel werk gezet om dit boekwerk drukklaar te krijgen én om uit duizenden beschikbare foto’s er 216 uit te kiezen.

Spaaracties

Ze deden dat op verzoek van Remon de Kreij, eigenaar van de Giessenburgse supermarkt. “Wij houden vaker spaaracties”, licht hij toe. “Via een gespecialiseerd bedrijf kregen we het aanbod om zo’n historisch album uit te brengen. Het is een onderwerp dat onze onder klanten erg leeft, dus hebben we contact gezocht met de historische vereniging. En zij wilden gelukkig meteen enthousiast.”

Dat beaamt voorzitter Bert den Boer. “Ons doel is de geschiedenis van de twee dorpen zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen. Daar is dit album een prachtig middel voor. Tegelijkertijd kunnen we de activiteiten van onze vereniging onder de aandacht brengen en zo wellicht ook nieuwe actieve leden binnenhalen. Die zijn bij ons altijd van harte welkom.”

Ruilmiddag

Bij elke 10 euro krijgen klanten een zakje met vier afbeeldingen. Remon: “We hopen natuurlijk dat er een levendige ruilhandel ontstaat. Binnenkort organiseren we ook een ruilmiddag.” En Bert: “Wij gaan daarnaast een expositie organiseren in ons museum Het Reghthuijs, waar we aantal foto’s uit het album op groot formaat laten zien en het verhaal erbij vertellen.”