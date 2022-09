KWF collecteert komende week; alleen met QR-code

2 sep, 13:35

MOLENLANDEN/BLESKENSGRAAF • Tijdens de nationale collecteweek van KWF Kankerbestrijding (4 tot en met 10 september) wordt in diverse kernen van Molenlanden, waaronder in Bleskensgraaf, weer huis-aan-huis gecollecteerd.

Dit jaar ruilen collectanten de collectebus in voor het collectebord met QR-code. Iedereen die iets over heeft voor het goede doel, kan eenvoudig doneren door de QR-code te scannen met de telefoon.

“KWF maakt als eerste goed doel in Nederland de overstap naar een volledig digitale huis-aan-huis collecte”, zegt Marga Rietveld van het collecteteam. “Het digitale betaalverkeer is al jaren in opmars. En het is prettiger voor onze collectanten, die nu niet meer met een zware bus straat hoeven. Om te doneren, scannen mensen gewoon de QR-code die op het collectebord staat, en de betaling verloopt vervolgens via iDEAL. Eenmalig, veilig en vrijblijvend.”

Voor mensen zonder smartphone heeft iedere collectant een flyer (niet-thuiskaart) bij zich. Daar staat onder andere het rekeningnummer van KWF op, zodat ze een gift kunnen overmaken.

Wie de collectant mist, kan geven via www.kwf.nl/collecte.