Buschauffeurs Qbuzz staken dinsdag in de Drechtsteden en de Alblasserwaard

2 sep, 13:24

Algemeen 225 keer gelezen

REGIO • Buschauffeurs van Qbuzz in de Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem gaan dinsdag 6 september staken.

Ze volgen daarmee de oproep van vakbond FNV, die pleit voor betere arbeidsomstandigheden. Het gaat komende week om een landelijke estafettestaking.

De staking is vooral bedoeld om het probleem van de hoge werkdruk aan te kaarten. Dit heeft ziekteverzuim tot gevolg en daardoor wordt het weer moeilijk om vrije dagen op te nemen.

Vooral voor oudere chauffeurs moet de werkdruk verlaagd worden, vindt de bond. Verder zou er veel minder met uitzendkrachten en juist meer met mensen in vaste dienst gewerkt moeten worden.

Daarnaast moet het loon van de chauffeurs omhoog. Dat is niet alleen nodig voor behoud van koopkracht. Het maakt het werken in het openbaar vervoer ook aantrekkelijker.

Qbuzz vreest intussen dat de reizigers op dinsdag 6 september ernstige hinder zullen ondervinden van bussen die niet rijden.

“Vanzelfsprekend zullen we onze uiterste best doen zo veel mogelijk bussen te laten rijden. Het is echter wel zo dat ritten van stakende chauffeurs niet opgevangen mogen worden door chauffeurs die niet staken”, legt woordvoerder Gea de Rie van Qbuzz uit

“Dat maakt het onvoorspelbaar welke lijnen wel en niet zullen rijden. We verwachten niet dat het hele streekvervoer plat zal liggen, maar we kunnen vooraf niet zeggen wat er wel en niet rijdt. Uiteraard houden we op de dag zelf de reisplanners zo goed als mogelijk up to date.”