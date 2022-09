ingezonden mededeling

4 factoren om te overwegen bij het kopen van een designertas

1 sep, 13:11

Elke reden is een goede reden om uzelf te trakteren op een nieuwe designer handtas. Misschien heeft iemand uit je omgeving je een cadeau aangeboden, heb je wat extra geld over na een promotie op het werk of een nieuwe baan, heb je een duur bezit verkocht, of heb je een tijdje gespaard voor de tas van je dromen en wil je je prestatie vieren.

Maar met zo veel designer handtassen om uit te kiezen en veel met vrij dure prijskaartjes, is het van belang om de juiste keuze te maken als je een Fred de la Bretoinere tas wilt kopen. Overweeg daarom de volgende factoren!

Budget

Designer handtassen zijn er aan beide uiteinden van de prijsschaal en je kunt een paar honderd euro betalen of een paar duizend. Weten hoeveel je wilt uitgeven en daar van tevoren duidelijk over zijn, zorgt ervoor dat je op de juiste plaatsen naar je droomtas zoekt en niet teleurgesteld raakt als je een tas vindt die je geweldig vindt, maar die helemaal buiten je prijsklasse ligt. Gelukkig zul je dit probleem over het algemeen niet hebben als je een toilettas dames gaat kopen.

Merken

Veel mensen gaan een designertas kopen met slechts een paar merken in gedachten, maar dit kan zeer beperkend zijn. Het is geen geheim dat Louis Vuitton-tassen elke cent waard zijn vanwege hun hoogwaardige materialen, modieuze details en weerstandseigenschappen. Maar laten we eerlijk zijn, er zijn veel meer opties die je kunt proberen. Natuurlijk heeft iedereen zijn favoriete designermerken, maar tenzij je zeker weet dat dit de enige is die je wilt, is het de moeite waard om eens rond te kijken naar alle opties die er zijn, want je zult misschien verbaasd zijn over wat je kunt vinden.

Online

Ga designerwinkels binnen om de tassen te bekijken en aan te voelen, maar loop niet meteen naar buiten met de tas die je zo mooi vindt. Online kun je vaak goede deals krijgen, dus als je geld wilt besparen op een van de designertassen die je graag wilt kopen, is het de moeite waard om outletwinkels te verkennen om te zien of je geld kunt besparen door online te shoppen; je zou zelfs genoeg over kunnen houden om ook de bijpassende portemonnee aan te schaffen. Dit is al helemaal het geval als je kiest voor een designertas die je in de social deals hebt gekocht.

Formaat

Wat ben je van plan in je tas te bewaren? Als je een tas wilt om je laptop, portemonnee, sleutels, waterfles, ID-kaarten en andere dingen die je dagelijks bij je draagt in te vervoeren, is de grootte van belang. Het laatste wat je wilt is investeren in een designertas om er vervolgens achter te komen dat deze niet geschikt is om mee naar het werk te nemen omdat je laptop er niet volledig in past. Bekijk de afmetingen van de tas voordat je hem koopt en bekijk foto’s van modellen die de tas gebruiken, zodat je een idee krijgt van de verhoudingen.