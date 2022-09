Dieselgemalen in Alblasserwaard open tijdens Monumentendag

2 sep, 11:10

Algemeen 30 keer gelezen

REGIO • Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 10 september zijn drie historische dieselgemalen met unieke motoren in de Alblasserwaard voor het publiek geopend.

De openstelling is van 10.00 tot 16.00 uur. Het betreft de volgende gemalen:

• Dieselgemaal Polder Sliedrecht, Abbekesdoel 93a te Bleskensgraaf

• Dieselgemaal Over- en Neder-Slingeland, Postkade in Giessenburg

• Dieselgemaal Langerak, Nieuwpoortseweg 2 in Langerak

De oude dieselmotoren draaien op 10 september op volle toeren. Meer informatie is te vinden op www.gemalenalblasserwaardvijfheerenlanden.nl.