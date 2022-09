Cursus ‘Zeker op de Been’ in Wijngaarden

WIJNGAARDEN • GIGA Molenlanden organiseert vanaf dinsdag 4 oktober van 10:30 uur 11:30 uur de trainingen Zeker op de Been in de gymzaal van basisschool De Zaaier in Wijngaarden.