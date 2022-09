Boerenkaaskeuring daags voor Fokveedag Boerenlandfeest

HOORNAAR • De boerenkaaskeuring wordt volgens traditie gehouden daags voor de Fokveedag Boerenlandfeest.

De kazen zullen vrijdag 16 september worden gekeurd in Het Bruisend Hart in Hoornaar. De inzenders komen uit onder meer de Alblasserwaard, Vijfheereenlanden, Krimpenerwaard en West Betuwe.

Er wordt gekeurd in de categorieën: jonge kaas, belegen kaas, oude kaas, kruidenkaas, geitenkaas en schapenkaas. Publiek is welkom bij de keuring, die hoofdzakelijk in de ochtenduren plaatsvindt. Aan de bezoekers wordt desgewenst uitleg gegeven over de keuring.

De gekeurde kazen worden zaterdag 17 september tijdens de Fokveedag Boerenlandfeest tentoongesteld in de streektent. Daar mag het publiek bepalen welke kazen zij het lekkerst vinden.

De winnaars van de kaaskeuring worden aan het einde van de Fokveedag samen met de andere kampioen gehuldigd in de grote keuringsring.