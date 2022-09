ingezonden mededeling

Zo trouw jij helemaal in stijl

1 sep, 09:38

Algemeen 73 keer gelezen

Trouwpak kopen is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op jouw bruiloft. Het is daarbij ook erg belangrijk dat je voor het juiste pak kiest en dat het pak erg mooi aansluit op de vormen van jouw lichaam. Je wilt er natuurlijk niet als een slons in een goedkoop pak bijlopen op een van de belangrijkste dagen uit jouw leven.

In deze tekst zullen wij jou tips geven waar jij op moet letten bij het kopen van een nieuw pak en wat je beter wel of niet kunt doen. Als je dan jouw pak gaat bestellen of laten opmeten bij bijvoorbeeld de Website van Michael&Giso, dan weet je alvast waar je op moet letten en of jouw pak voldoet aan de eisen.

Voor welke kleur trouwpak ga jij?

Bruidsjurken zijn over het algemeen altijd wit. Dat is een standaard kleur die vrijwel iedereen draagt naar haar bruiloft. Voor trouwpakken is dat wel anders. Er is geen vaste kleur die mensen kiezen voor het pak dat zij aandoen op hun trouwdag. Echter zijn er natuurlijk wel een aantal kleuren die je beter niet kunt nemen voor deze speciale dag. Trouwpakken kun je in bijna elke kleur kopen die er bestaat. Het is daarom erg belangrijk om te bedenken welke kleuren er mooi staan bij jou. Niet iedereen kan dezelfde kleuren hebben en staan dezelfde kleuren even mooi. Het zou erg zonde zijn als jij denkt een mooie kleur aan te schaffen, maar dat je achteraf bij het zien van de trouwfoto’s daar toch anders over denkt. Als je veel wilt opvallen op je trouwdag dan kun je natuurlijk kiezen voor een iets fellere kleur voor je trouwpak, maar ook klassieke kleuren zoals donkerblauw en zwart vallen altijd in de smaak.

Kies de juiste schoenen voor bij jouw trouwpak

Nadat je een pak hebt uitgekozen is het natuurlijk ook erg belangrijk om de juiste schoenen en sokken voor bij jouw pak te kiezen. Als je een donker pak hebt gekozen, dan kun je het beste gaan voor donkerblauwe, zwarte of donkerbruine schoenen. Als je een lichter pak hebt gekozen of een pak in een felle kleur, dan kun je kiezen voor lichte schoenen of schoenen met felle kleuren. Het is dus eigenlijk van belang dat de schoenen een beetje dezelfde kleur hebben als het pak. het hoeft niet precies dezelfde kleur te zijn, maar wel een kleur die er op lijkt en goed samen kan. Donkere schoenen bij een licht pak of andersom wordt afgeraden, omdat het contrast dan te groot wordt en het geen mooi geheel meer vormt.

Welke sokken draag jij bij jouw trouwpak?

Voor de sokken die je bij jouw pak gaat dragen moet je op een paar dingen letten. Je trekt natuurlijk niet zomaar sportsokken aan en ook niet elke kleur is even geschikt bij jouw trouwpak. Net als met de schoenen kun je de sokken aanpassen op de kleur van jouw pak. Voor een donkerblauw pak kun je donkerblauwe sokken aantrekken en bij een zwart pak, zwarte sokken. Zwarte sokken passen overal bij en zijn de meest veilige keus.