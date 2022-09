De Rijksweg 15 met op de achtergrond de ‘witte brug’. Dit was een belangrijk doelwit tijdens de oorlog.

Nieuw deel over de luchtoorlog boven Alblasserwaard en Dordrecht

3 sep, 08:39

REGIO • Pieter van Wijngaarden presenteert een nieuw deel van de ‘Kroniek van de luchtoorlog boven de Alblasserwaard en het Eiland van Dordrecht’.

In dit nieuwe deel van de luchtstrijd boven de Alblasserwaard en Eiland van Dordrecht, worden de jaren 1940 en 1941 besproken. Op het voorblad van het boek prijkt een foto van de Nederlands/Britse ferry-pilote, Veronica Innes Volkersz ‘Veronica X’ genaamd. Zij transporteerde vliegtuigen van de Royal Air Forces en was gestationeerd in Engeland.

Göring, Rijksmaarschalk en opperbevelhebber van de Duitse luchtmacht, beloofde het Duitse volk in 1940 dat, ‘indien ook maar één bom op Duitsland zou vallen, ze hem ‘Meier’ mochten noemen’. Het duurde niet lang of een lange reeks van bombardementen volgde op alle grote steden van Duitsland, inclusief op het Ruhrgebied, het hart van de Duitse industrie.

Veel vluchten over Alblasserwaard

De meeste van deze vluchten vonden plaats boven het Nederlandse grondgebied, vooral boven de Alblasserwaard en het Eiland van Dordrecht. In de boeken van de Papendrechtse auteur Pieter van Wijngaarden, worden ze allemaal genoemd, op datum, tijdstip en welke vliegtuigen er verloren gingen. De meldingen zijn afkomstig uit de authentieke, handgeschreven boeken van de Uitkijk- en Luisterdiensten die zich bevonden op kerktorens, maar soms ook op molens. Deze gegevens werden op hun beurt vergeleken met de rapporten van de vliegers. Deze informatie werd vergaard uit buitenlandse archieven.

Een voorbeeld van zo’n melding dateert van de nacht van donderdag 24 op vrijdag 25 oktober 1940. De waarnemers zijn A. Borsje en J. Borstlap van de kerktoren te Gorinchem. Om 00.48 uur wordt er motorgeronk gehoord boven Sliedrecht. Zes minuten later wordt er een zwaar bombardement richting Dordrecht waargenomen. Er vielen tientallen lichtfakkels en er was een vuurgloed waarneembaar. Achteraf bleek dat een Britse Wellington-bommenwerper boven het westelijk deel van Sliedrecht een aantal bommen had laten vallen. Een groot aantal huizen raakten hierbij beschadigd. De bommen waren volgens de vluchtrapporten bedoeld voor de spoorlijn ter hoogte van de Baanhoek, richting Dordrecht.

Verder gaat auteur en historicus Van Wijngaarden in deel 3 uitvoerig in op andere facetten tijdens de luchtoorlog, zoals: Verbindungsstelle Niederlande te Papendrecht, Vorposte-schepen, parachutefakkels en verschillende type bommen, nachtjagers, gedetailleerde beschrijvingen van de Duitse doelwitten, bunkers en afweerstellingen met de regimenten, Nederlandse vliegvelden, condensstrepen in de lucht, rookgordijnsinstallaties en allerlei andere bijzonderheden die verband hielden met de luchtstrijd.

Vanaf volgende week is ‘Deel III’ beschikbaar. Het boek heeft ISBN 978-94-6443-611-2. Voor meer informatie: elviravanwijngaarden@gmail.nl.