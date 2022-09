Boeren halen in Molenlanden zelf omgekeerde vlaggen weg

MOLENLANDEN • In de gemeente Molenlanden verwijderden boeren deze week zelf de omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de openbare weg.

De provincie Zuid-Holland had in juli al gevraagd om de vlaggen voor 5 augustus weg te halen. “We hebben aangeboden om dat te doen, maar hoorden vervolgens niets meer van de provincie”, vertelt een woordvoerder van de boeren.

Tijdens een bijeenkomst met burgemeester Theo Segers en wethouder Jan Lock, die met een aantal agrariërs uit de gemeente om tafel gingen, kwam het onderwerp onlangs weer op tafel. “Wij zeiden toen: ‘Wij willen de vlaggen weghalen, dat hoeft de gemeenschap geen geld te kosten.’

De burgemeester gaf aan dat ze nog één of twee weken konden blijven hangen, maar nu gaan we er mee aan de slag. We hebben ons punt gemaakt. De boeren in de Alblasserwaard zijn geen relschoppers, wij willen in goed overleg actievoeren. Dan moet je soms compromissen sluiten.”

Waardering

Daarbij speelt zeker de waardering voor de inzet van het gemeentebestuur mee. “Zij hebben onder meer met de bijeenkomst waar een groot deel van de boeren uit de streek aanwezig waren een handreiking gedaan richting de agrarische sector. Wij vinden dat best wel bijzonder. Dan moet je zelf ook meebewegen.”

Het betekent dat de omgekeerde Nederlandse vlaggen verdwijnen langs de openbare weg. “Al zal er allicht links of rechts nog ééntje overblijven of één teruggehangen worden. De vlaggen hangen we op een andere plek, op eigen terrein. Wij weten zeker dat 95 procent van de boeren in de Alblasserwaard er niet op uit is om te rellen, dus het weghalen wordt breed gedragen.”

Continu overleg

“De afgelopen periode hebben de boeren onder meer met de vlaggen aandacht gevraagd voor hun situatie”, reageert burgemeester Theo Segers. “Als gemeente zijn we continu in overleg met boeren in ons gebied. Ook staan we in contact met de verschillende groepen en individuele actievoerders die actievoeren in onze gemeente.”

Hij vervolgt: “Het is mooi dat het verwijderen van de vlaggen nu gebeurt vanuit de boeren zelf. Ik maak me met de boeren zorgen en tegelijkertijd zie ik perspectief. We zetten het overleg voort via onder meer bijeenkomsten zoals afgelopen week, met honderden agrariërs. “