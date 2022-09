Opnieuw tijdelijke stop op bouwplannen in Molenlanden

1 sep

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden meldt dat ze opnieuw een tijdelijke stop moet instellen voor wat betreft de behandeling van principeverzoeken.

Deze tijdelijke stop geldt voor (bouw)plannen waar alleen medewerking aan kan worden verleend met een uitgebreide procedure, zoals het wijzigen van een bestemmingsplan. De periode van de tijdelijke stop loopt vanaf 1 september 2022 tot en met januari 2023. De verzoeken die voor 1 september 2022 zijn ingediend worden nog wel opgepakt.

De maatregel is nodig om het dienstverleningsniveau gelijk te houden en de verwachtingen van initiatiefnemers te kunnen blijven managen.

Het is niet de eerste keer dat de gemeente Molenlanden dit moet doen. In mei vorig jaar werd ook al overgegaan tot een tijdelijke stop.

Vanwege de komst van de Omgevingswet is het aantal ingediende bestemmingsplannen flink toegenomen bij de gemeente Molenlanden. Alleen al in de maand juni van dit jaar ontving de gemeente circa 20 bestemmingsplannen. Dat is een ongebruikelijk hoog aantal. Ter vergelijking: in heel 2020 werden 25 bestemmingsplannen vastgesteld en in 2021 waren dit er in totaal 32. Door deze toename lopen de wachttijden op voor de verschillende procedures (WABO, bestemmingsplannen en principeverzoeken).

In de tweede helft van dit jaar worden er bovendien veel WABO-aanvragen in strijd met bestemmingsplannen verwacht. De reden hiervoor is dat de bestemmingsplanprocedure niet meer vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet, (waarschijnlijk) op 1 januari 2023 kan worden doorlopen.

Krappe arbeidsmarkt

Binnen het team van de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Molenlanden zijn vacatures opengesteld, zowel voor vaste als interim-medewerkers. Deze vacatures zijn lastig in te vullen door de krapte op de huidige arbeidsmarkt. “In combinatie met de grote toename van het aantal aanvragen, kunnen we, ook met de huidige inhuur, de binnenkomende aanvragen niet direct oppakken”, meldt het gemeentebestuur van Molenlanden.

“Wij betreuren het dat, vanwege de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt, deze tijdelijke stop opnieuw moet worden ingesteld. Maar hebben er vertrouwen in dat de behandeling van principeverzoeken vanaf februari 2023 weer voortvarend kan worden opgepakt”, zo besluit het gemeentebestuur van Molenlanden.