Aantal gastgezinnen voor Oekraïners raakt overbelast

2 sep, 06:00

Algemeen 154 keer gelezen

REGIO • Na een half jaar is de opvang van Oekraïners voor diverse particulieren te zwaar geworden om nog veel langer vol te houden. ‘Ik heb een lijst van 27 Oekraïners in 7 gastgezinnen waar het begint te knellen.’ Coördinatoren van de opvang bij particulieren hebben bij de gemeente de noodklok geluid.

Voorzitter Leen Breedveld van de Stichting Christian Children Relief (CCR) uit Nieuw-Lekkerland: “In een aantal gezinnen staat de mensen het water aan de lippen. Daar is de nood zo hoog dat hun gasten uit Oekraïne echt weg moeten. Vreemden in je huis opvangen gaat best voor een paar maanden, maar na langere tijd kan het gaan schuren.”

Cultuurverschillen

Als voorbeelden van ergernissen die zich opstapelen noemt Breedveld: “Het gaat vaak om een opeenstapeling van kleine problemen: cultuurverschillen, gemakzucht, een Oekraïner die steeds naar de houdbaarheidsdatum kijkt op een pak yoghurt, te lang douchen, standpunten over kinderen die op tijd naar bed moeten. De Nederlandse regels van rust, reinheid en regelmaat kun je in Oekraïne een beetje vergeten, dus kinderen zitten tot laat in de huiskamer. In Oekraïne heb ik het met eigen ogen gezien: mensen leven vaak krap behuisd, vaak met opa en oma erbij, niet elk kind heeft een eigen slaapkamer en kan op tijd naar bed. Ik zag daar kinderbedjes in de keuken.”

Hoe lang?

Al enkele decennia ontvangen gastgezinnen in Nieuw-Lekkerland via CCR elke twee jaar kinderen uit Oekraïne. Breedveld: “Maar dat was voor een periode van zes weken en ging om kinderen van een jaar of tien, zonder moeder, broertjes en zusjes. Nu gaat het om hele gezinnen met moeder erbij, dat is natuurlijk heel anders. Niemand wist hoe lang het zou duren. In maart kreeg ik al een appje van een gastgezin: ‘Leen, hoe lang gaat dit duren?’ Maar daar kan niemand antwoord op geven. Niemand had een deadline gesteld voor de opvang.”

Geld afdragen

Geld is soms ook een oorzaak van ergernis. “De Oekraïners krijgen leefgeld van de overheid. Het is niet verplicht om een deel daarvan af te dragen aan het gastgezin. Je kunt dat niet afdwingen. Een Oekraïense vrouw zei dat ze wilde sparen voor als ze teruggaat naar Oekraïne. Dat geef spanning. We voerden moeizame gesprekken om duidelijk te maken dat ook gastgezinnen kosten maken.”

Tolk

CCR regelde een vertrouwenspersoon en een tolk om alles in goede banen te leiden. “Een gesprek met een tolk was in een aantal gevallen heel verhelderend, dan kon iemand zijn hart luchten.” Desondanks is er nu meer nodig. “Ik heb een lijst van 27 Oekraïners in 7 gastgezinnen bij wie het begint te knellen.”

Terug naar Oekraïne

Ad Mandemakers is coördinator van de opvang in Groot-Ammers. “Bij ons zijn er op dit moment 14 personen die voor de winter weg moeten. Het kan zijn dat sommigen naar familie in Duitsland gaan of teruggaan naar Oekraïne, dus het is nog geen definitief aantal. Onze ervaring is dat er iedere dag wat verandert. Bij de 14 die nu weg moeten, is een van de belangrijkste redenen dat het verblijf niet geschikt is voor de winter. Ook zijn er mensen die vluchtelingen opvangen in hun B&B. Dit gastgezin geeft aan op adem te willen komen.”

In kantoren

“In Groot-Ammers hebben we in totaal 98 Oekraïners opgevangen in het afgelopen halfjaar. Er zijn er inmiddels 18 vertrokken, deels naar Oekraïne, dus er zijn nog 80 personen hier. We hadden eigenlijk maar twee plaatsen waar ze echt in huis zijn en aan tafel meeaten. In het ene gezin is de man die er zat vertrokken, in het andere gezin gaat het prima. Er zijn dus 78 mensen die niet bij particulieren in huis logeren, maar in bijvoorbeeld een voorhuis, of op het industrieterrein in kantoren wonen. De mensen die in kantoren wonen hebben een gastheer of -vrouw die hen helpt. Het zijn goed ingerichte kantoren, dat zou ik succesverhalen noemen.”

Geen bankrekening

“In het begin is er een heel gedoe geweest met de registratie”, aldus Mandemakers. “Oudere mensen hadden een paspoort dat niet biometrisch was, waardoor het lang duurde voordat ze een burgerservicenummer hadden. Daardoor konden ze geen bankrekening openen en moesten ze lang wachten op hun leefgeld. Er was wel eens onbegrip, terwijl wij ons best deden. Gastgezinnen en Oekraïners moesten ook wennen aan elkaars cultuur. Ik hoorde bijvoorbeeld: ze zitten de hele dag binnen en ze hebben een ander eetpatroon.”

Zware periode

Ook in Nieuw-Lekkerland was de start lastig. Breedveld: “We hadden 146 Oekraïners in 49 gastgezinnen. Dat was echt een heel zware periode. We hadden elke week een vergadering om dat allemaal te managen. Er was toen nog geen leefgeldregeling. We hebben toen een flyer gemaakt met een oproep voor financiële hulp. Ondernemers belden om hulp aan te bieden. Het is wonderlijk als je in een maand tijd de bankrekening vol ziet lopen met meer dan 60.000 euro.”

Verwarring over regionale opvang Gelkenes

MOLENLANDEN • Eind september of begin oktober openen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) en gemeente Molenlanden een tijdelijke centrale regionale opvang voor maximaal 60 Oekraïense vluchtelingen op het industrieterrein Gelkenes in Groot-Ammers.



De mededeling dat de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de opvang van vluchtelingen coördineert en dat allerminst zeker was of Oekraïners uit gastgezinnen in aanmerking zouden komen voor opvang in de centrale opvang, zorgde voor onrust. Leen Breedveld van de stichting CCR: “Wij hoorden van de gemeente: ‘Wij beslissen niet, dat doet de Veiligheidsregio’. Dat was een koude douche, vrijdag 19 augustus in het overleg met de ambtenaren. Die konden niks toezeggen.”



“Er had een concretere toezegging moeten zijn vrijdag”, zegt Breedveld achteraf. “Mensen die zich het afgelopen half jaar verschrikkelijk hebben in gespannen kunnen ze niet in de kou laten staan. Dinsdag 23 augustus heb ik burgemeester Theo Segers aan de telefoon gehad. De kou is uit de lucht. Er zijn concrete toezeggingen gedaan: alle Oekraïners in gastgezinnen in Molenlanden kunnen naar de Wilgenweg in Groot-Ammers. Daar ben ik verschrikkelijk blij mee. Ik moet ook zeggen: vanaf het begin is er goede communicatie geweest met de gemeente. In februari brak de oorlog uit, op 6 maart zat ik al aan tafel bij de burgemeester.”



Een woordvoerder van de gemeente Molenlanden: “De opvang aan de Wilgenweg is een gemeentelijke opvanglocatie, waarmee we invulling geven aan de opgave die we als regiogemeenten gezamenlijk hebben om 2500 vluchtelingen uit Oekraïne te huisvesten. Daarom kijken we samen met de Veiligheidsregio naar een passende verdeling en opvang van vluchtelingen die zich in de regio aandienen: nieuw in Nederland of al elders verblijvend. Ook houden we er voor de Wilgenweg rekening mee dat een deel van deze vluchtelingen doorstroomt vanuit de huidige particuliere opvang in Molenlanden. Vorige week was niet duidelijk of particuliere opvang ook in beeld is. Dat is pas vorige week duidelijk geworden. In de komende weken zal duidelijk worden hoe de precieze invulling er uit gaat zien.” In Molenlanden worden sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne ruim 325 vluchtelingen particulier opgevangen.