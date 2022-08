Oekraïense bewoners van gemeentehuis Meerkerk zijn aan het werk

31 aug, 09:33

Algemeen 135 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Alle Oekraïense vluchtelingen die in het gemeentehuis in Meerkerk verblijven en kunnen werken, hebben een baan. Avres, die namens de gemeente inwoners helpt bij het vinden van werk, deed de bemiddeling voor 25 bewoners van het Meerkerkse gemeentehuis.

Ze zijn inmiddels allemaal aan het werk binnen de gemeentegrenzen. Wethouder Joop van Montfoort zag tijdens een werkbezoek aan het bedrijf Visdeal in Vianen hoe succesvol de samenwerking tussen de Oekraïners en het bedrijf is.

Nieuwe start

Wethouder Joop van Montfoort: ”Werk is belangrijk voor Oekraïense vluchtelingen. Het geeft mensen de mogelijkheid een nieuwe start te maken. Daarnaast heb ik vandaag ook gehoord dat de mensen afleiding fijn vinden en dat ze hiermee het gevoel hebben dat ze iets terug kunnen doen.”

Iedereen aan het werk

Avres startte ongeveer twee maanden geleden de bemiddeling en ging in gesprek met bedrijven in de regio. Bas van Peer van Avres: “We zijn direct aan de slag gegaan. We merkten dat de Oekraïners heel graag wilden werken en ook dat werkgevers zich makkelijk openstelden.” Hoewel de taal soms een barrière vormt is het dus toch gelukt om iedereen ergens onder te brengen.

“We proberen natuurlijk om iedereen passend werk te geven. Ik ben bijvoorbeeld nu in overleg met een ziekenhuis in Utrecht om een gynaecologe daar aan het werk te krijgen. Hopelijk lukt dat.” Ook Oekraïense vluchtelingen die elders in de gemeente worden opgevangen kunnen aan de slag. “Er is veel werk beschikbaar”, zegt Van Peer. “Wie wil werken kan contact opnemen met Avres of de website www.avwerktdoor.nl bezoeken.”

Kans

Het bedrijf Visdeal uit Vianen was één van de eerste bedrijven in Vijfheerenlanden die Oekraïners in dienst nam. Directeur Willem Bontrup zag het als een kans. “Personeelstekort speelt ook bij ons. Dus toen we hoorden dat de Oekraïense vluchtelingen wilden werken, zijn we voor een presentatie naar het gemeentehuis gegaan. We hebben de mensen uitgenodigd om bij ons te komen kijken.”

Uiteindelijk wilden er acht mensen graag bij Visdeal komen werken. Bontrup heeft twee auto’s ter beschikking gesteld, waarmee de mensen iedere dag vanuit Meerkerk naar hun werk in Vianen reizen. “Het is een win-win situatie”, vertelt Bontrup. “Wij zijn heel blij met hun inzet en zij met hun baan.”

Trots

Wethouder van Montfoort: “Het is goed om met eigen ogen te zien dat het echt goed werkt. Ik ben er echt heel trots op dat het gelukt is om alle Oekrieners die willen werken aan het werk te krijgen.