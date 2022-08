Al 150 jaar een kruidenier De Jong in Ameide

31 aug, 09:05

Algemeen 273 keer gelezen

AMEIDE • Boodschappen halen bij de familie De Jong; inwoners van Ameide kunnen dat al 150 jaar lang. Van vader op zoon wordt het runnen van de kruidenierswinkel (inmiddels de moderne supermarkt) doorgegeven.

Bizar en bijzonder, dat zijn de spontane reacties van grootvader Leo, vader Peter en zoon Arjan, gevraagd naar het gevoel bij dit jubileum. “Toen ik de winkel overnam waren er geloof ik zes kruideniers in Ameide, één op Sluis en één in Tienhoven. Dat wij alleen zijn overgebleven, is zeker bijzonder”, knikt Leo.

Het familiebedrijf is zelfs al ouder dan anderhalve eeuw. In Vreeswijk legde één van de voorvaderen het fundament; in 1872 volgde de verhuizing naar ‘Termei’. Leo: “Aan de Prinsengracht zijn we begonnen en in 1883 gingen onze voorouders naar een winkel op de Dam.” In de jaren vijftig van de vorige eeuw volgde de opening van de kruidenierswinkel aan de Broekseweg.

Verbouwingen

Aan de Broekseweg volgden vele verbouwingen om het oppervlakte te vergroten en het groeiende aantal klanten én producten de ruimte te bieden. In 2011 volgde de verhuizing naar het Burgemeester Wesselsplein. Daar gingen járen aan voorbereiding aan vooraf maar met het uiteindelijke resultaat is iedereen zeer tevreden.

De Coop van de familie De Jong is een ruime en moderne supermarkt, waar inwoners van Ameide en omgeving graag naar toekomen. Wat betreft Arjan zal dat de komende jaren - ondanks de toename van het online boodschappen doen - ook zo blijven. “Wij hebben zo’n mooie winkel dat we onze klanten het liefst hier verwelkomen. Online, daar richten we ons minder op. Natuurlijk bezorgen we wel als het nodig is. Die service is voor ons heel belangrijk. Maar echt naar de winkel komen heeft gewoon heel veel voordelen. Hier word je persoonlijk geholpen en is er ruimte voor een praatje. Daarnaast word je geïnspireerd om naast je gebruikelijke lijstje ook eens andere producten uit te proberen.”

Het volledige interview staat deze week in Het Kontakt.