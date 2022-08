ingezonden mededeling

Uitslag Puppy Enquête: dit gebeurde er in de coronatijd

30 aug, 08:00

De lockdown leverde ons veel nieuwe termen op, waaronder ‘coronapuppy’. Maar is die term ook terecht? Voor velen was de coronatijd een uitgelezen kans om het gezin uit te breiden met een puppy.

Puppygroep.nl ging op onderzoek uit en ondervroeg mensen die in 2020, 2021 en 2022 een puppy kochten. Dit is wat ze ontdekten!

Mensen dachten minder lang na over een puppy kopen

Een puppy koop je niet zomaar, zoals een nieuw paar schoenen of bosje tulpen in de supermarkt. Je hebt te maken met een levend wezen dat jarenlang, iedere dag, onderdeel zal zijn van je familie. Daar moet je dus goed over nadenken voordat je een puppy koopt, zeker nu het thuiswerken voor de meeste mensen weer in het verleden ligt.

Het lijkt erop dat puppykopers in coronatijd minder lang nadachten over het kopen van een puppy. In 2022 was er namelijk een flinke stijging van hondeneigenaren voor wie het aanschafproces, van oriëntatie tot de aankoop, minder dan een maand in beslag nam. Hondenkopers waren dus impulsiever! De afname in de categorieën 3 tot 6 maanden, 6 tot 9 maanden en 9 tot 12 maanden in 2021 en 2022 onderstrepen deze bevinding.

Er ontstond een nieuwe prijsklasse

Een toename tot vraag leidt al snel in hogere prijzen. Dat zagen we ook terug in wat hondenkopers betaalden voor puppy’s. Zo was er in 2021 en 2021 een sterke afname in puppy’s onder de € 500 vergeleken met 2020. Daarentegen verdubbelde het aantal mensen dat tussen de € 2001 en € 2500 betaalden voor een pup.

Het opmerkelijkste was het ontstaan van de nieuwe prijsklasse. Zo waren er in 2021 en 2022 mensen die meer dan € 3000 betaalden voor een puppy. In het jaar ervoor waren dat er nog nul. Toch weerhield dat hondenkopers er niet van om een langverwachte puppywens in vervulling te zien gaan.

Zijn mensen gelukkiger na het kopen van een puppy?

Ze zien er zo lief en onschuldig uit, tot ze het op je schoenen hebben gemunt en je handen als kauwspeelgoed gebruiken. Puppygroep.nl legde de deelnemers aan de Puppy Enquête de volgende stelling voor: ‘Ik ben ontzettend blij met mijn puppy!’.

Gelukkig was het merendeel het eens met deze stelling. 3 procent was echter neutraal en 1 procent bleek het zelfs oneens te zijn met de stelling. Dat klinkt misschien niet zo spannend, tot we naar de cijfers kijken van het aantal honden dat we jaarlijks in Nederland verkopen. Volgens de Dierenbescherming zijn dat er namelijk ruim 150.000!

Waarom hadden mensen ‘puppyspijt’?

‘Ik heb het werk dat een puppy in huis met zich meebrengt erg onderschat. Dagelijks stofzuigen, kastdeuren en muren schoon maken, tuin opruimen, etc. Ook de schade die onze pup in de tuin aanricht vind ik echt vervelend. Mijn man was geen fan van een hond, waardoor het nog meer extra stress in ons gezin brengt als onze pup wat vernield in de tuin’

Uit andere reacties konden we concluderen:

? Niet iedereen binnen het gezin was het eens met de aanschaf van een pup.

? Mensen verdiepen zich onvoldoende in het ras.

? Een puppy bijten afleren werd onderschat.

? Zindelijk maken viel tegen in de praktijk

? De puppy trekt aan de riem.

Hoe kunnen we dit voorkomen?

Volgens de Hondenbescherming belanden er jaarlijks duizenden honden in asielen. Een slechte voorbereiding blijkt de voornaamste reden. De stijging in de categorie van hondenkopers die binnen een maand besluiten een puppy te kopen, baart ons daarom de meeste zorgen.

Bereid je goed voor, lees je in over het ras en maak duidelijke afspraken binnen het gezin. Eerdere ervaring is geen garantie voor de toekomst, geen pup is immers hetzelfde.

Twijfel je of je een puppy wilt kopen?

Een puppy opvoeden is ontzettend leuk maar vereist ook veel tijd en geduld. Misschien is een herplaatshond iets voor jou! Verhuisdieren.nl. Carola Otten matcht huisdieren met nieuwe baasjes. Wie weet zit ergens in een asiel jouw nieuwe beste vriend al op je te wachten.