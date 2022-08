Arkelse hond Diva terug, na angstige dagen

31 aug, 09:02

Algemeen 558 keer gelezen

ARKEL • Vijf dagen zat de familie Dolislager uit Arkel in angst over hun hond Diva, een Berner sennenhond. De familie loofde 10.000 euro uit voor de vinder.

Diva verdween op woensdag 24 augustus. Sinds maandagmiddag is het dier weer terug. De uitgeloofde beloning wilde de vinder niet aannemen. “Daarom koop ik een grote bos bloemen om deze buurtbewoner te bedanken”, vertelt Claudia Dolislager. “Ja, de beloning was hoog. Maar je moet voor je dieren zorgen totdat ze doodgaan, vinden wij.”

‘Echte familiehonden’

Claudia en haar man Bruce waren er zeker van dat hun hond niet was weggelopen. “We hebben twee Berner sennenhonden, echte familiehonden”, zegt Claudia. “De andere heet Macho en is een broer van Diva. Ze gaan vaker samen wandelen maar komen altijd terug. We weten niet precies hoe het is gegaan. Ik moest naar school en had boodschappen gedaan. Snel deed ik de boodschappen naar binnen. Misschien zijn ze toen naar buiten geschoten. Toen ik terugkwam van school zat alleen Macho voor de deur.”

Politieonderzoek

De familie was erg bezorgd. Claudia: “We waren bang dat ze gestolen was. Er worden honden gestolen voor de fok. Fokkers zouden aan Diva niks hebben gehad, ze was gesteriliseerd. Je wilt weten wat iemand met je hond doet. We waren bang dat Diva niet goed behandeld zou worden. Als fokkers een hond stelen en ontdekken dat ze is gesteriliseerd, zetten ze haar bij de grens uit de auto. Ze haar dan maar terug te krijgen. Ook Macho was erg van slag. Er is nog politieonderzoek gaande. Daarover mag ik verder niks zeggen.”

Camerabeelden

Op de oproep die de familie op social media en flyers zette, reageerde een vrouw met speurhonden. “De speurhonden hebben een spoor gevonden, maar dat liep dood. De dierenambulance en politie zijn ook betrokken geweest bij de zoektocht. Uiteindelijk bleek dat Diva bij een buurtbewoner zat. Ergens klopt er iets niet.” Er zijn camerabeelden van de dag waarop Diva verdween. Daarop is te zien dat haar broer Macho achter een busje aanrent.

De familie let voortaan beter op de twee honden. “Als ik nu wegga, doe ik alle deuren op slot en laat ik ze niet meer in de tuin. Ik wil ook nog camera’s ophangen.”

Met Diva is alles in orde, zo bleek na onderzoek. Ze raakte alleen wat kilo’s kwijt en krijgt deze dagen extra voer en aandacht.