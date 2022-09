Gondelvaart in Giessen-Oudekerk: spektakel gegarandeerd

GIESSEN-OUDEKERK • De Giessen is zaterdag 10 september weer het toneel van misschien wel het spectaculairste evenement van de streek: de Gondelvaart.

Op het einde van het gesprek weerklinken opeens hamerslagen over de Giessen. “Daar wordt hard gewerkt”, lacht Jan van der Vlies, secretaris van Oranjevereniging Giessen-Oudekerk. Het is een geluid dat het bestuur van de vereniging, al tientallen jaren organisator van de wijd en zijd befaamde Gondelvaart, als muziek in de oren klinkt.

“Vanwege corona hebben we een editie over moeten slaan”, blikt voorzitter Anke van Garderen terug. “Het was voor ons heel spannend wat dat voor gevolgen zou hebben. We zijn er dan ook heel gelukkig mee dat er zestien deelnemers zijn.” Jan: “Langer had het trouwens niet moeten duren. De jongeren groeien er dan niet mee op en raken de voeling met de Gondelvaart kwijt. Bij nog een keer uitstellen, hadden we er waarschijnlijk een punt achter moeten zetten.”

Opzienbarend

Maar niets is minder waar. Van jong tot oud is in Giessen-Oudekerk en Giessenburg de afgelopen maanden in de avonden en de weekenden druk doende om zo mooi en opzienbarend mogelijke bouwsels te realiseren. “De jongsten zijn 16, 17 jaar oud, maar er doet ook een echtpaar van in de tachtig mee.” Met een lach: “Hun thema is heel toepasselijk: ‘We zullen doorgaan.’”

De eerste voorzichtige blikken achter de schermen beloven vooraf al het nodige. De garantie op spektakel durft het bestuur voor honderd procent af te geven. En niet alleen het bestuur. “Ik heb creaties gezien waarvan wij dachten: ‘Dat kan eigenlijk niet’,” stelt Ronald van Someren, oud-deelnemer als één van de Heeren van de Noord, een groep bouwers die altijd garant stond voor imposante bouwsels. “Maar ze weten het nu toch voor elkaar te krijgen.”

Uitdagingen

Vele duizenden belangstellenden gaan het resultaat zaterdag 10 september zien. Eén van de grootste uitdagingen is het vinden van een plekje. Gery van Rijswijk, één van degenen die langs de Giessen wonen: “Er is de afgelopen jaren het nodige bijgebouwd, waardoor er minder open plekken zijn.” Anke vult haar aan: “Wij doen dan ook een oproep om je tuin open te stellen, zodat er zoveel mogelijk mensen kunnen kijken.”

De entree is deze keer 5 euro, 2 euro meer dan vier jaar geleden. “Maar dan nog is het een kleine bijdrage in de kosten”, benadrukken deelnemer Marcel Westerhout en vrijwilliger Dirk (Grob) Houweling. “Het is te danken aan de vele sponsors dat het zo goedkoop kan. In euro’s, in materialen en in uren wordt er zoveel aangeboden. Uit heel de Alblasserwaard: de Gondelvaart leeft in heel de streek. De gunfactor is heel hoog.”

En zeker in de thuishaven. Anke: “Het is geweldig om te zien hoe men ermee bezig is, de gezelligheid, het samen bezig zijn met de gondels én de verlichting. Iedereen geniet ervan.”