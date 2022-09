Klassieke muziek voor jong en oud bij molens Kinderdijk

KINDERDIJK • Kennismaken met klassieke muziek, middenin de natuur én tussen de befaamde molens van Kinderdijk: die kans biedt Stichting Deltaconcerten zaterdag 3 september. Nadrukkelijk ook aan de jeugd: ‘s middags is er een programma voor kinderen en tieners.

Zo brengt het Ardemus Quartet van 13.30 tot 14.15 uur ‘De Grote Pinguïn en Bananenshow’ en laten dertig jonge kinderen van het Drechtsteden Jeugd Ensemble het resultaat horen van een workshop componeren, die ‘s ochtends plaatsvindt. “We maken de drempel zo laag mogelijk”, knikken voorzitter Jan Heijkoop en Isabella Scholten-de Vries, lid van de Denktank van Stichting Deltaconcerten.

Hetzelfde geldt voor het avondprogramma. “Je hoeft zeker geen kenner of doorgewinterde liefhebben van klassieke muziek te zijn. Natuur, het historische erfgoed van de Alblasserwaard en cultuur komen op een heel mooie manier samen. Alleen al de locatie voor zo’n uitvoering is een goede reden om te komen.”

‘s Avonds is het de beurt aan de vijf musici van Fuse, bekend van televisieoptredens bij De Wereld Draait Door en Paul Witteman. Zij staan garant voor klassieke muziek van hoog niveau in combinatie met een eigentijdse presentatie. “De kaartverkoop is al begonnen. Er zijn er nog voldoende beschikbaar, maar we raden wel aan om vooraf via www.deltaconcerten.nl te te reserveren. Aansluitend kun je de verlichte molens van Kinderdijk bewonderen; de jaarlijkse verlichtingsweek is speciaal hiervoor eerder gepland.”

Stichting Deltaconcerten is al vanaf 2019 bezig met de voorbereidingen. Corona voorkwam in 2020 en 2021 dat er al eerder concerten op de agenda gezet konden worden. Initiatiefnemer was Arjan van der Zee van Staatsbosbeheer, fervent liefhebber van klassieke muziek. Concerten te midden van het groen en het water, die droom wilde hij realiseren, in combinatie met de herdenking van de Sint Elisabethvloed, zeshonderd jaar geleden.

Jan Heijkoop: “Ik vond het een prachtig initiatief en toen ze mij vroegen om als voorzitter de kar te trekken, heb ik dat heel graag gedaan. Voor de zomervakantie hebben we bij het Biesboschmuseum al een kleinschalige uitvoering gehad en dat was zeer geslaagd. Het is nu afwachten hoe het zaterdag verloopt, maar als het net zo’n succes wordt, zullen we in de toekomst zeker vaker zulke evenementen organiseren.”