Fokveedag Boerenlandfeest en Rabobank zetten partnerschap voort

31 aug, 08:18

HOORNAAR • De Rabobank en het bestuur van de Fokveedag Boerenlandfeest hebben hun partnerschap deze week bekrachtigd.

Rabobank is een betrouwbare partner van de agrarische sector en al jarenlang hoofdsponsor van de Fokveedag Boerenlandfeest. Op zaterdag 17 september wordt in Hoornaar de 108ste editie gehouden.

De Nederlandse food en agri-sector is een uiterst dynamische sector, die al generaties lang volop in beweging is. Een sector die bovendien onmisbaar is voor de kwaliteit van leven en onlosmakelijk verbonden met de maatschappij. Ondernemers spelen continu in op veranderingen in de markt, nieuw overheidsbeleid, technologische ontwikkelingen en veranderende maatschappelijke opvattingen.

Innovatieve oplossingen lopen daarbij als een rode draad door de sector. Rabobank ondersteunt ondernemers met de uitdagingen en kansen van deze tijd en begeleiden hen in de transitie naar een toekomstbestendige food- en agri-sector.

Prachtig podium

De Fokveedag is een prachtig podium om op een laagdrempelige manier de agrarische sector in contact te brengen met burgers, leveranciers, sponsoren en andere belangstellenden. Er is veel te zien, te doen en te beleven op 17 september. Het wordt een echte familiedag. Parkeren en toegang voor kinderen tot en met 12 jaar is gratis. Meer informatie is te vinden op www.fokveedag.nl.

Op de foto: De bekrachtiging van het partnerschap van de Rabobank en Fokveedag Boerenlandfeest in beeld; tussen de kalveren op het bedrijf van Johan de Groot (voorzitter Fokveedag Boerenlandfeest) met Roelf Polman (midden), directeur Coöperatieve Rabobank Lek en Merwede en Remon Blok (rechts), directeur Food & Agri.