Hoe ontwerp je een badkamer in mediterrane stijl

30 aug, 08:10

Mediterrane stijl heeft een romantische allure die onmiskenbaar aantrekkelijk is. Dit decor is beïnvloed door landen langs de Middellandse Zee en is afkomstig van geografische locaties, variërend van Spanje tot Turkije.

Simplistisch en toch luxueus, dit tijdloze ontwerp vangt de blik van het oog en blijft urenlang in je gedachten. Euforisch, gepassioneerd en gevuld met een krachtige uitstraling, mediterrane badkamerontwerpen zijn natuurlijk en een lust voor jouw ogen.

Kenmerken van mediterraan badkamerontwerp

Mediterrane ontwerpen kunnen worden onderscheiden door verschillende met elkaar verweven kenmerken. Hoewel ze veel van de klassieke charme van decoratieve antieke badkamermeubels behouden, hebben ze ook veel overeenkomsten met overgangsmodellen: strakke lijnen, gedurfde kleuren en het gebruik van gekleurde accessoires zoals brons of goud. Deze combinatie zorgt voor rustieke en toch elegante badkamerontwerpen die er op de een of andere manier in slagen om de hele tijd luxueus te blijven.

Tegels en mozaïeken zijn een essentieel element in de inrichting van de mediterrane badkamer. Vloeren kunnen worden gemaakt van koele terracotta tegels of met de hand beschilderde keramische tegels. Bijzonder is ook het gebruik van felle kleuren. Tinten blauw, warme sinaasappels, rode en gele tinten zijn alledaags in deze rijkelijk gearomatiseerde patronen.

Waarom kiezen voor een mediterraan geïnspireerde badkamer?

Bij het vergelijken van badkamerstijlen is het duidelijk dat alleen mediterrane badkamers een unieke mix van rust en natuur introduceren. Dus als jij aan het einde van de dag vredig en ontspannen wilt voelen in jouw badkamer, kies dan voor deze esthetiek. Je zult er dagelijks aan herinnerd worden hoe de natuur en de kust vreugde en sereniteit brengen.

Aan de andere kant, als het op stijlen aankomt, heb je de mogelijkheid om het oude met het nieuwe te combineren. Niet veel andere badkamerstijlen laten dit toe, dus wees voorbereid om een aantal vintage winkels te bezoeken. Dat geeft je ook de mogelijkheid om de badkamerinrichting te veranderen als je je verveelt met de huidige stijl.

Architecturale inspiratie

Wat architecturale inspiratie betreft, zul je gebogen ramen en spiegels op de wastafels in de badkamer opmerken. Een andere manier om deze stijl in jouw huis te implementeren zonder ingrijpende renovatie, is door gebogen verlichtingsproducten toe te passen op jouw interieur. Je kan bijvoorbeeld denken aan gebogen wastafelkranen, gebogen fonteinkranen maar ook ronde spiegels met verlichting is een mooie optie voor een mediterrane badkamerstijl.



Texturen in een mediterrane badkamerstijl

Texturen kunnen je badkamer maken of breken. In een mediterraan geïnspireerd badkamerontwerp voelt een mix van aardse texturen warm en gezellig aan. Lichtbeige bakstenen sieren het aanrecht en dragen aan de muur. Grote getextureerde beige tegels verfraaien een ander deel van de muur. Hoewel de texturen totaal verschillend zijn, kunnen ze door hun vergelijkbare tint naadloos in elkaar overlopen. Een badkamerspiegel met een houtframe is het duidelijke middelpunt van de badkamer. Je kan ook elementen uit de eigen achtertuin of misschien jouw reizen naar de Middellandse Zee gebruiken om een soortgelijke look in jouw badkamer te krijgen.

Voor wie is een Mediterrane badkamerstijl geschikt?

Mediterrane inspiraties zijn een geweldig idee voor individuen die unieke, ontspannende en luxe ruimtes willen creëren. Deze stijl contrasteert hedendaagse stijlen en keert terug naar een simplistische levensstijl met minimale excentriciteiten. Verander effectief jouw badkamer en jouw gemoedstoestand met een mediterrane badkamerstijl.