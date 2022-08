ingezonden mededeling

Uw roldeur bij extreem weer. Wat kunt u verwachten?

29 aug, 12:38

Diverse experts waarschuwen ons voor extremer weer. Extreme hitte of kou en heftige stormen lijken vaker voor te gaan komen in de toekomst.

In ons gematigde klimaat denken we er niet dagelijks over na, maar wat als na een flinke storm of extreem hete periode ineens uw roldeur niet meer werkt? Wat kan uw roldeur eigenlijk aan? En waar kunt u op letten om schade te voorkomen?

Isolatie tegen kou en hitte

Eén van de zaken waar de meeste mensen tegenwoordig wel op letten is isolatie. Zeker als de roldeur een verwarmde (of in de zomer gekoelde) ruimte afsluit is dit belangrijk. Traditionele stalen deuren zijn per definitie niet goed geïsoleerd. Deze worden dan ook steeds vaker vervangen door sectionaaldeuren met geïsoleerde panelen. De meeste van die panelen zijn 4cm dik. Er zijn tegenwoordig ook extra dikke panelen beschikbaar van wel 8 cm. Let echter niet alleen op de isolatie van het deurblad zelf, maar ook op de kwaliteit van de afdichtingen boven, onder en aan de zijkant van de deur. Bedenk wel dat een roldeur meestal echt gemaakt is voor industriële ruimtes of garages . Alhoewel een roldeurpaneel qua isolatie niet onder doet voor dubbel glas is de gehele deur met afdichtingen en vensters over het algemeen minder goed isolerend dan een gevel van een modern huis.

TIP: grotere deuren in donkere kleuren kunnen vervormen wanneer de zon er op schijnt. Kies voor grotere deuren die op de zon gemonteerd worden voor een lichtere kleur om dit uit te sluiten.

Stormbestendigheid

Vooral bij grotere deuren is stormbestendigheid een aandachtspunt. Woont u in een gebied waar het regelmatig stormt of hard waait, dan kan het verstandig zijn uw deur hier extra tegen te wapenen. Dit kan door de uitvoering van de deur steviger te maken (sandwichpanelen in plaats van transparante panelen) maar ook door stormprofielen toe te voegen. Dit zijn profielen die zorgen voor extra stevigheid van het deurblad. Hierdoor is de kans dat uw deur beschadigd bij een storm verkleind en is uw deur extra stevig waardoor deze langer mee gaat.

Corrosie

Een bedrijfsdeur wordt vaak gemaakt van duurzame materialen. Staal en aluminium aangevuld met isolatiemateriaal en vensters zorgen er in normale omstandigheden voor dat uw deur lang mee gaat. Toch zijn deze deuren op langere termijn in bepaalde omstandigheden wel gevoelig voor corrosie. Denk aan een deur in een wasstraat die continu vochtig is. Of een deur bij een koelcel met condensvorming. Soms kunnen chemicaliën, zoals bij een spuitcabine, van invloed zijn op de levensduur van de deur. Ook deuren in zoute omgevingen, zoals dichtbij de kust, kunnen hier last van hebben. Om corrosie tegen te gaan kunt u bij sommige deuren kiezen voor het poedercoaten van belangrijke onderdelen. Denk aan de rails en andere vitale delen. Ook kunt u kiezen voor RVS bevestigingsmateriaal, om te voorkomen dat schroeven en parkers gaan roesten.

U kunt dus zelf bij aanschaf van een nieuwe roldeur al extra opletten om ervoor te zorgen dat uw deur lang mee gaat in alle omstandigheden. Vooral voor deuren in kustgebieden en deuren in ruimtes met ongunstige omstandigheden kan het verstandig zijn om extra beschermende maatregelen te nemen. Vraag hier altijd om bij het aanvragen van een offerte.