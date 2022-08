ingezonden mededeling

Alles over keukenfronten

Een van de belangrijkste onderdelen van je keuken zijn de fronten. Deze zijn altijd zichtbaar en bepalen daarnaast een groot deel van de sfeer van de keuken. Daarom is het natuurlijk belangrijk dat je keukenfronten kiest die helemaal passen bij het plaatje wat je voor ogen hebt.

We hebben daarom alles over keukenfronten voor je op een rijtje gezet.

Materialen

Er zijn verschillende materialen waaruit je kunt kiezen. Het meest voorkomende materiaal is kunststof. Deze fronten bestaan dan uit spaanplaat of MDF waar een kunststof laag over wordt aangebracht. Dit materiaal is wat minder kostbaar dan massief hout en het kan in verschillende kleuren en motieven worden gemaakt. Daarnaast kun je ook kiezen voor massief hout, dit materiaal komt wat minder vaak voor omdat dit materiaal een stuk kostbaarder is dan kunststof. Maar als je voor een echte landelijke keuken wil gaan, is het een echte aanrader!

Verschillende kleuren

Keukenfronten zijn letterlijk in alle kleuren van de regenboog verkrijgbaar. Daarnaast zijn er ook verschillende soorten natuurtinten en grijs, denk bijvoorbeeld aan beige en zandkleuren. Er is dus enorm veel keuze. Daarnaast heb je ook nog de keuze uit verschillende soorten houtlook, betonlook en andere motieven. Daarnaast heb je ook keuze in de afwerking, zo heb je natuurlijk hoogglans fronten en matte fronten. Waar hoogglans de keuken een wat tijdlozere uitstraling geeft, zorgen matte fronten voor een moderne look. Wil je graag matte fronten maar heb je een hekel aan vingerafdrukken? Kies dan voor een front met anti-vingerprinttechnologie.

De vorm

Naast verschillende materialen en kleuren heb je ook de keuze uit verschillende vormen. De afmetingen van de fronten worden natuurlijk bepaald aan de hand van de keukenindeling. Maar je kunt bijvoorbeeld wel kiezen voor een raamoptiek, waarbij in het midden van het front een vierkante uitsnede wordt gemaakt. Daarnaast kun je bijvoorbeeld ook nog kiezen voor een front met groeven. Er zit dan om de x-aantal cm een groef, waardoor er een landelijke uitstraling ontstaat. Twijfel je welke keukenfront bij jouw nieuwe keuken zou passen? Kom dan eens naar een van onze winkels. Deze zijn door heel Nederland gevestigd, waardoor er altijd wel een keukenzaak bij je in de buurt zit.

