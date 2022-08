ingezonden mededeling

Bestraten, maar hoe dan?

Je bent er aan toe om de omgeven rond je huis op te leuken met bestrating. Maar hoe doe je dat? Welke materialen heb je nodig? Wat doe je voor bestrating in de tuin? Of voor de bestrating van je oprit?

Hieronder staat het voor je uitgeschreven zodat jij, hopelijk, na het lezen weet wat je moet doen.

Bestrating tuin

Door de jaren heen is de tuin steeds belangrijker geworden. Het is meer geworden dan alleen een verlengstuk van je woning, het is een plaats waar je heerlijk tot rust kan komen. Dit verdient dus ook de aandacht om een plek te creëren waar je je op je gemak voelt. Bestrating in een tuin, zoals tuintegels, kan er voor zorgen dat je op een makkelijke manier een sfeer hebt die past bij jou past. Tuintegels zijn tegels die je vooral ziet in de achtertuin, op een terras, op de oprit of op een looppad. Deze tegels kunnen de sfeer en uitstraling van de plekken rondom je huis bepalen. Ze zijn ook in veel verschillende stijlen te koop. Tuintegels kunnen gemaakt worden van beton of van keramiek. Keramische stenen zijn makkelijker te onderhouden dan betonnen, terwijl betonnen tegels juist makkelijker te combineren zijn met andere tuinelementen, zoals opsluitbanden, betonbielzen en andere muurelementen.

Bestrating oprit

De meeste producten die je kan gebruiken voor het aanleggen van een tuinpad of terras kan gebruikt worden voor een oprit, echter is niet alle bestrating geschikt voor het dragen van zwaar gewicht zoals een auto. Je kan dus niet zomaar alle tegels en klinkers gebruiken voor je oprit. Voor de beste stabiliteit van de oprit wordt aangeraden om stenen te nemen met een minimaal formaat van 60x20x100 cm.

Maar bij het bestraten van een oprit is niet alleen de dikte van het product belangrijk, maar ook het legpatroon heeft invloed op de sterkte van de oprit. Voor het beste resultaat kan je de bestrating het beste leggen in een “keperverband”. Een keperverband patroon is een patroon waarbij je de stenen tegen elkaar aan legt op een manier dat de korte zijde van de steen tegen de bovenste of onderste helft wordt gelegd van de lange zijde van de aanliggende steen.

Bestrating materiaal

Naast de logische materialen voor bestrating zoals tegels of stenen, komen er nog wat materialen bij kijken voor het aanleggen van een goede bestrating. Hieronder heb ik ze even op een rijtje gezet voor je;

Anti-Worteldoek;

Betonmix;

Betonpalen;

Emmers;

Kruiwagen;

Opsluitbanden;

Voegmortel en steenlijm;

Zand;

Etc.

Niet alle producten die hierboven zijn genoemd, heb je altijd nodig. Maar het is altijd handig om even te kijken of het voor jou van toepassing is ??.

Zit je nog steeds met vragen?

