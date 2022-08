Seniorenraad Molenlanden organiseert Dag van de Ouderen

30 aug, 13:00

Algemeen 186 keer gelezen

GIESSENBURG • De Seniorenraad Molenlanden organiseert voor de vierde keer de ‘Dag van de Ouderen’. Inwoners uit Molenlanden zijn van harte welkom op vrijdag 14 oktober in De Til te Giessenburg.

De Seniorenraad heeft voor deze dag een afwisselend programma gemaakt met een mix aan informatie en amusement. De voorzitter van de seniorenraad en de burgemeester zullen deze dag openen. De eigen bijdrage voor de gehele dag bedraagt slechts 15 euro en daarvoor krijgt men bij ontvangt koffie/thee met iets lekkers en in de middagpauze kan men genieten van een lunchbuffet. Aan het einde van deze gezellige dag is de afsluiting met een drankje.

Aanmelden graag voor 1 oktober via e-mailadres seniorenraadmolenlanden@gmail.com of telefonisch via 06-12794941. Meer informatie en het complete programma zijn te vinden via de website www.seniorenraadmolenlanden.nl.