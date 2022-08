Kledingbeurs in Lexmond

30 aug, 11:22

LEXMOND • In de Voorhof bij de Hervormde kerk aan de Kortenhoevenseweg 4 in Lexmond wordt op woensdag 14 en donderdag 15 september een kledingbeurs gehouden.

Op maandag 12 september tussen 13 30 en 20.00 uur kunnen mensen hun najaars- en winterkleding inleveren. Op woensdag 14 september van 18.00 tot 21.00 uur en op donderdag 15 september van 09.00 tot 15.00 uur zijn de verkoopmomenten.

De volgende kleding kan ingeleverd worden: herenkleding max. 50 stuks, dameskleding max. 50 stuks, kinderkleding vanaf maat 80, onbeperkt, sportkleding, sportschoenen, gymschoenen, voetbalschoenen, skibroeken, ski jassen, snowboots, schaatsen, handschoenen, sjaals, mutsen, riemen, tassen en stropdassen.

De kleding moet in nette staat verkeren en van deze tijd zijn. 50% van de opbrengst is voor de inbrenger en 50% voor de Hervormde kerk van Lexmond. De niet verkochte kleding wordt geschonken aan de stichting Vrienden van Roemenië.

Voor meer informatie: www.hervormdlexmond.nl of Heidi Huiting via 06-20762040 of Diana Kemkes via 06-41440809.