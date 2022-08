Rivas verzorgt workshop over ‘Een gezonde stem’

30 aug, 08:52

Algemeen 57 keer gelezen

SLIEDRECHT • Rivas ledenorganisatie organiseert een workshop over stemgebruik en het gezond houden van je stem. Een gezonde stem is belangrijk om goed verstaanbaar te blijven en klachten te voorkomen.

Klachten zoals vermoeidheid, een branderig gevoel, hees- en schorheid, hoesten, kuchen en keelschrapen kunnen te maken hebben met stemproblemen. Door een gezonde leefstijl, goede lichaamshouding en rustige ademhaling is het mogelijk om de stembanden te beïnvloeden. Patricia Mulder, logopedist bij Rivas Zorggroep, legt deelnemers uit hoe ze de belastbaarheid van hun stem kunnen vergroten. Deelnemers doen ook stemoefeningen en krijgen praktische tips. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen aan de spreker. De workshop vindt plaats op dinsdag 11 oktober in in Waerthove, Kerkbuurt 200 in Sliedrecht en duurt van 19.30 tot 20.30 uur. Deelname aan deze avond kost 5 euro voor leden van Rivas. Niet-leden betalen 10 euro. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.rivas-ledenorganisatie.nl.