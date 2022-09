Bijeenkomst ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag

SLIEDRECHT • Ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag op woensdag 21 september organiseren de vrijwilligers van Initiatiefgroep Dementievriendelijke Samenleving West Alblasserwaard een inspirerende, informatieve en afwisselende avondbijeenkomst in sporthal De Basis in Sliedrecht.

Zowel professionals als inwoners uit Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht zijn van harte welkom.

Het thema is ‘Wij zijn zelf het medicijn’. Om 18.00 uur opent het programma met een gezond buffet. Dit is optioneel en kost 32,50 euro. De inloop start daarna om 19.00 uur. De bijeenkomst wordt geopend om 19.30 uur en na een korte kennismaking start om 19.50 uur de presentatie ‘Wij zijn zelf het medicijn’. Om 20.10 uur begint de workshop carrousel, onder het genot van gezonde hapjes. Om 21.00 uur is er een presentatie over ‘De rol van het brein’, met tips voor gedragsverandering.

De bijeenkomst wordt gehouden in sporthal De Basis aan de Benedeveer 3 in Sliedrecht. Aanmelden kan tot uiterlijk 7 september via vergeetmijnietjaar@gmail.com.