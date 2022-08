Scholenmarkt voor voortgezet onderwijs in Molenlanden

30 aug, 08:07

MOLENLANDEN/HOORNAAR • De gemeente Molenlanden, basisscholen en voortgezet onderwijs organiseren op maandag 19 september een scholenmarkt voor het voorgezet onderwijs.

Leerlingen uit groep 7 en 8 van alle Molenlandse basisscholen zijn samen hun ouders van harte welkom Meer dan twintig scholen voor voortgezet onderwijs uit de gehele regio stellen zich dan voor. De markt start om 18.30 uur en vindt plaats in zalencentrum Het Bruisend Hart, Dirk IV plein 32 in Hoornaar.

Deze avond wordt georganiseerd om leerlingen en ouders/verzorgers te helpen bij het maken van een schoolkeuze in het vervolgonderwijs. In 2020 en 2021 kon de markt helaas niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Dit jaar is er voor gekozen om de markt wat eerder in het schooljaar te organiseren. Ook vindt de markt plaats op een nieuwe locatie, vanwege de verbouwing van de Spil is deze in Het Bruisend Hart in Hoornaar.

Piet Vat, wethouder onderwijs, is blij dat het dit jaar weer lukt om de scholenmarkt te organiseren: “Het is voor leerlingen en hun ouders/verzorgers heel fijn om zich op deze markt breed te kunnen oriënteren op het vervolgonderwijs. Er is namelijk nog best wat te kiezen in onze regio. We maken van de nood een deugd, door vroeg in het schooljaar een markt te houden hebben leerlingen en ouders/verzorgers alle tijd om te bepalen naar welke open dagen en informatiemiddagen ze willen gaan later in het schooljaar.”

Programma

Elk half uur start er een algemene presentatie over de structuur van het voortgezet onderwijs en de schoolkeuze. In de diverse zalen en de sportzaal van Het Bruisend Hart staan informatiestands van verschillende scholen uit de regio waar ouders en leerlingen kunnen kennismaken met docenten, vragen kunnen stellen en brochures bekijken.