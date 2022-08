Maalmarathon en Open Monumentendag bij SIMAV-molens

REGIO • Het Gilde van Vrijwillige Molenaars organiseert, in verband met het 50-jarig jubileum, maandelijks per provincie extra activiteiten. Zuid-Holland is in september aan de beurt. Het jubileum wordt onder andere gevierd met een zevendaagse maalmarathon.

Van 1 tot en met 7 september laten molenaars continue, in een estafette, ergens in de provincie één of meer molens draaien. Ook ’s nachts. Bezoek is daarbij doorgaans welkom. Verschillende molens van molenstichting SIMAV doen hieraan mee. Deelnemende molenaars zijn te vinden op: https://vrijwilligemolenaars.nl/vereniging/vijftigjarig-jubileum-gvm/activiteiten-in-afdelingen/zuid-holland.

Ook tijdens de komende Open Monumentendagen, 10 en 11 september, verwelkomen molenaars graag bezoekers op hun molens om over de molen en hun mooie hobby te vertellen. Te bezoeken molens zijn te vinden op de website van Open Monumentendag: https://www.openmonumentendag.nl/tips-2022-molens. Als de molen draait is de molenaar aanwezig en de molen toegankelijk.

Nederland kende in de afgelopen eeuwen tienduizenden molens, die van cruciale betekenis waren voor de waterbeheersing, de voedselvoorziening en de industrie. Zonder molens had ons land er heel anders uitgezien. Door de toenemende mechanisatie vanaf eind 19e eeuw kwamen echter steeds meer molens stil te staan en werden in veel gevallen gesloopt.

Om dat tij te keren werd in 1923 een vereniging opgericht, die zich ging inzetten voor het behoud van de nog resterende molens: De Hollandsche Molen. Maar met de molens waren ook veel beroepsmolenaars verdwenen. Daarom werd in 1972 het Gilde van Vrijwillige Molenaars opgericht. Met als doelstelling landelijk voor vrijwilligers een opleiding te verzorgen om vakbekwaam en veilig een molen te kunnen bedienen.