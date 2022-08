Amateurkunst in schijnwerpers tijdens tentoonstelling in Giessenburg

29 aug, 11:48

GIESSENBURG • Op 17, 18 en 19 november organiseert Goed Gezien – Goed Bekeken haar jaarlijkse Amateurkunsttentoonstelling. Dit jaar voor het eerst in De Til in Giessenburg.

Ontstaan als hobbytentoonstelling in Nieuw-Lekkerland is het gegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement, maar steeds in een andere plaats. Nu Giessenlanden en Molenwaard tot één gemeente zijn geworden, hoort Giessenburg daar ook bij. Op uitnodiging van de Dorpskamer is de vereniging in Giessenburg terecht gekomen.

Meedoen aan de tentoonstelling

Mensen die in hun vrije tijd met kunst bezig zijn, krijgen tijdens een driedaagse tentoonstelling de mogelijkheid om drie werken te presenteren aan het publiek. De vereniging wil amateurkunst een podium te geven, want de makers zitten vaak op hun zolder of in een ateliertje te werken; de werken die zij maken verdienen méér aandacht. Niet alleen leden van de vereniging, maar ook inwoners worden uitgenodigd om mee te doen. Zij kunnen zich aanmelden via de website www.goedgezien-goedbekeken.nl. Dit kan tot 15 oktober.

Kunstenaar in de klas

Aan de Amateurkunsttentoonstelling is een scholenproject gekoppeld voor de hoogste klassen van het primair onderwijs. De uitnodigingen daarvoor zijn inmiddels naar de scholen verstuurd. Zij krijgen een lesbrief met werkboekje en een kunstenaar in de klas. De werkstukken die de leerlingen maken doen mee aan de wedstrijd, waaruit drie winnaars gekozen worden. Met de opening van de tentoonstelling worden de prijzen uitgereikt. Leerlingen die niet in de prijzen zijn gevallen krijgen een herkansing met de quiz die ze kunnen maken als ze in schoolverband de tentoonstelling bezoeken.

Meer informatie over de vereniging en de activiteiten die gehouden worden, is te vinden op de website www.goedgezien-goedbekeken.nl en www.facebook.com/amateurkunst.